Politik Neusorg

26.06.2017

Manchmal hat man einfach Glück: Das hat sich Robert König vielleicht schon gedacht, als er den Ehrengast für die 70-Jahr-Feier des SPD-Ortsvereins klar gemacht hatte. Dabei wusste der Ortsvorsitzende noch gar nicht, wie groß sein Glück tatsächlich war: Denn statt als Generalsekretärin spricht Natascha Kohnen am Samstag, 1. Juli, nun als bayerische SPD-Vorsitzende. Uli Grötsch kommt ebenfalls zu dem Termin. Den neuen Generalsekretär erhält der Ortsverein quasi als Zugabe noch obendrauf.

Für Kohnen wird es der erste Besuch als Landesvorsitzende in der nördlichen Oberpfalz. Als er sie eingeladen habe, "war an diesen Aufstieg nicht zu denken", sagt Robert König. Im November habe er angefragt, und Kohnen sei gleich sehr aufgeschlossen gewesen. "Wir haben eine sehr aktive Gruppe der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen", merkt König an. Deshalb habe er sich um eine Frau als Festrednerin bemüht.Im Januar hat König den Termin fest vereinbart. Erst als Florian Pronold seinen Rückzug angekündigt hatte, war die Generalsekretärin als Nachfolgerin im Gespräch. Natürlich habe man darauf gehofft; er selbst habe sie bei der Urabstimmung zum neuen Vorsitzenden auch gewählt. "Aber es gab auch andere Meinungen im Ortsverein", sagt König. Das sei ja nicht ungewöhnlich, und es sei bei der Abstimmung ja um Wichtigeres als den Ehrengast beim Neusorger Jubiläum gegangen.Glücklich sind Robert König und seine Genossen trotzdem. Dass die Zusage im neuen Posten nicht mehr gilt, stand übrigens niemals zur Debatte. "Ich hab sicherheitshalber nochmals nachgefragt. Aber Frau Kohnen hat sofort erklärt, dass sie natürlich kommen werde." Dass nun auch viele andere kommen, darauf setzt König ebenfalls. Er gehe davon aus, dass nun einige Neugierige zusätzlich kommen.130 Plätze bietet das Neusorger Pfarrheim. "Es wäre schon schön, wenn die dann auch alle voll besetzt wären." Los geht die Feier um 19.30 Uhr, zuvor gibt es einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche Patrona Bavaria. Danach wird dann gefeiert, mit Blaskapelle, einigen Grußworten und zum Höhepunkt der Festansprache der Vorsitzenden der SPD in Bayern.