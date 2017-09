Sport Neusorg

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Neusorg rüsten zum Aufsteigerduell. Am Sonntag um 13 Uhr gastiert die Mannschaft beim oberfränkischen BOL-Meister SpVgg Stegaurach. Beide Mannschaft sind hervorragend in die Saison gestartet, was das Aufeinandertreffen zum Spitzenspiel um die Tabellenführung macht.

Stegaurach entschied seine beiden Spiele jeweils knapp für sich und steht mit sechs Punkten auf Platz eins. Der SV Neusorg konnte sein Auftaktspiel beim 1. FC Nürnberg mit 2:0 gewinnen und musste sich bei der Heimspielpremiere gegen den FC Karsbach in Unterzahl mit einem 0:0 zufriedengeben.Gegen ein spielstarkes Stegaurach wird der SV Neusorg alles in die Waagschale werfen müssen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können. Das Trainergespann König/Hasenfürter muss auf Biebl (verletzt), Kohl (Urlaub), R. Hasenfürter (Trainingsrückstand) sowie auf Siart und J. Sticht (beide gesperrt) verzichten. Die 2. Mannschaft spielt am Samstag um 16 Uhr beim SV Störnstein.