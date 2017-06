Vermischtes Neusorg

14.06.2017

Es war die erste Fahrt mit der nagelneuen 390er KTM. Ein Autofahrer übersah den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer, als er auf der Naabtalkreuzung in Richtung Kemnath nach links einbiegen wollte. Der Motorradfahrer musste ins Krankenhaus.

Um kurz nach 19 Uhr befuhr am Mittwochabend ein 19-Jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße 2177 von Kemnath kommend in Fahrtrichtung Neusorg. Auf der Naabtalkreuzung wollte zur gleichen Zeit ein 64-Jähriger Autofahrer aus dem Zulassungsbereich Schwandorf von der Staatsstraße 2181 aus Richtung Trevesen kommend, in Fahrtrichtung Kemnath, nach links auf die Staatsstraße 2177 einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer des Dacia Sandero den vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.Durch die Wucht des Aufpralls wurde durch die 390er KTM die Fahrertüre des Kleinwagens eingedrückt. Verletzt kam der Zweiradfahrer im Kreuzungsbereich zum Liegen. Gegen 19:10 Uhr alarmiert die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz die Einsatzmittel und -kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Riglasreuth und Neusorg, sowie den Notarzt der Rettungswache aus Kemnath, der HvO Fichtelnaabtal und den Rettungswagen der Erbendorfer BRK-Rettungswache.Hinzukommende Verkehrsteilnehmer, darunter die Angehörigen des jungen Motorradfahrers, welche direkt hinter der KTM fuhren, leisteten sofort Erste-Hilfe und sicherten den Kreuzungsbereich mit Warndreiecken ab. Die erste professionelle Hilfe leisteten die ehrenamtlichen Retter des Helfer vor Ort Fichtelnaabtal. Mit einer Handverletzung und dem Verdacht auf eine Fraktur kam der 19-Jährige zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Marktredwitz.Rund 25 Feuerwehrleute der zwei Wehren sicherten die Unfallstelle weiträumig ab und halfen bei der Unfallaufnahme, welche von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kemnath durchgeführt wurde. "Aufgrund der kurvenreichen Strecke ist eine umfangreiche Verkehrsabsicherung bei diesem unfallträchtigen Kreuzungsbereich immer erforderlich.", betonte Kommandant Albert Thalhammer von der Riglasreuther Wehr. Er leitete, zusammen mit Zugführer Sven Hupas von der Feuerwehr Neusorg den einstündigen Einsatz.