Vermischtes Neusorg

21.09.2017

21.09.2017

Ein heißer Herbst für Neusorg: Einen Tag lang gastiert die Chili-Szene in der Gärtnerei Förth. Alle sind begeistert - obwohl so manche Träne fließt.

Peruanisches Nationalgericht kommt gut an

Deutschlands Chili-Szene zu Gast in der Oberpfalz: Die Gärtnerei Förth zog mit ihrem Chilifest auch in diesem Jahr tausende Gäste an, Experten aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz, aber auch viele neugierige Laien aus der Region. Gastgeber Thomas "Lunten-Tom" Gruber und sein Team hatten wieder viele Attraktionen vorbereitet und auch das Wetter spielte mit.Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein stauten sich Autos vor der Gärtnerei und auch auf dem Gelände ging es eng zu. Viele Chilifans erwarben Pflanzen, Samen und Früchte. Aber auch Genießer kamen nicht zu kurz. Die traditionelle Chili-Verkostung mit Roland Kormann zeigte manch starkem Mann die Grenzen auf. Wenn die Tränen in die Augen schossen, half ein Gläschen Milch weiter. Frischfrüchte zum Verkauf vom Strauch in allen möglichen Farben Sorten und Formen gab es gleich nebenan. Forellen frisch aus dem Rauch mit feiner Chilinote fanden ebenso hungrige Käufer wie das eigens kreierte Chilieis.Verschiedene Soßen, Pasten, Würzmischungen und Gewürze rund um Chili präsentierte Peer-Oliver Görke von Pepperworld. Die Nachfrage nach Marmelade und "normalen" Gewürzen bediente der Stand von Monis Marmeladenparadies. Viele Sorten frischen Käses aus dem Allgäu gab es am Stand gegenüber. Die Metzgerei Wölfel hatte Chilisteak, Chilileberkäse und Hamburger im Angebot, Kürbissuppe und Chili con carne gab es dort ebenso. Auch das Peruanische Nationalgericht "Rocoto Relleno" fand guten Absatz.Für alle, die der heißen Frucht nichts abgewinnen konnten, standen Kaffee und Kuchen bereit. Das Weingut Zwick kredenzte leckere Weine aus der Pfalz. Essig und Öl vom Fass aus Bayreuth kam ebenso gut an. "Burning Benze" präsentierte Saucen. Besonderheit war die Neukreation "Million Dollar Baby", welche er zusammen mit Thomas Gruber, aus der Peruanischen Wildchili "Charapita" hergestellt hatte. Für die Kleinen gab es die Möglichkeit, sich einen bunten Pflanzenstecker zu basteln. Für den Ausschank im Festzelt, welches an diesem Tag ab 10 Uhr fast durchgehend voll besetzt war, zeichnete sich die Junge Union verantwortlich.