Feuriges Vereinsjahr

Vermischtes Neusorg

10.01.2018

10.01.2018

Alexander Veigl wird bei der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Neusorg am Dreikönigstag als Vorsitzender bestätigt. Unbesetzt bleibt der Posten des Stellvertreters, nachdem Kreisbrandmeister Peter Prechtl nicht mehr zur Wahl angetreten war.

Stolz auf Jugendgruppe

Für Zukunft gerüstet

Im Amt der Schriftführerin blieb Sabine Findeis, den Posten des Schatzmeisters behielt Heribert Schraml. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Christian Heinl, Richard König, Dominik und Stefanie Ritter sowie Sebastian Schindler. Die Kasse prüfen auch weiterhin Bürgermeister Peter König und Ehrenmitglied Helmut Müller.Vor den Neuwahlen hatte Vorsitzender Alexander Veigl einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr gegeben. Dabei bezifferte er die Zahl der Mitglieder auf 195. Zehn Neuzugängen standen drei Austritte und drei Todesfälle gegenüber. Das Alter der Mitglieder erstreckt sich von einem Jahr bis 90 Lenze.Im Vereinsjahr traf sich der Vorstand zu fünf Sitzungen, elf Jubilaren gratulierte er zu runden Geburtstagen. Außerdem durften zwei Ehepaare Glückwünsche zu seinem Nachwuchs und ein Paar zu seiner Vermählung entgegennehmen. Daneben besuchten die Neusorger Feuerwehrler Feste von zehn Vereinen. Besonders stolz war der Vorsitzende auf die Jugendgruppe, die dem Unterrichtsraum mit einem frischen Anstrich neuen Glanz verlieh. Veigl sprach weiterhin vom Neujahrsempfang der Gemeinde, der Jugendgruppenversammlung mit Neuwahlen und der Übernahme von Aufgaben beim verkaufsoffenen Sonntag des Raiffeisen-Warenmarktes. Zur Einweihung ihres neuen Einsatzfahrzeugs waren die "Helfer vor Ort" im Gerätehaus zu Gast. Daneben stellten sich die Floriansjünger den Fragen der dritten Klassen der Fichtelnaabtalschule.Im Juni veranstalteten die Floriansjünger ein Gartenfest, mit der Soldaten- und Reservistenkameradschaft brannten die Mitglieder das Johannisfeuer ab. Auf dem Programm stand auch ein Schlachtschüsselessen mit Zoiglbierausschank im Gerätehaus. Daneben beteiligte sich die Wehr mit den Feuerfüchsen am Ferienprogramm der Gemeinde und nahm an den Feierlichkeiten zu Fronleichnam und am Volkstrauertag teil. Ein Ausflug führte in den Leipziger Zoo.Kreisbrandmeister Peter Prechtl initiierte im Dezember eine Sammlung für Rumänien. Acht Tonnen Hilfsmittel konnten nach Carei gefahren werden. Die Veranstaltungen im Jahresrund schloss der Kameradschaftsabend. Alexander Veigl dankte seinem aus dem Amt ausgeschiedenen Vertreter Peter Prechtl und Bürgermeister König mit seinem Gemeinderat, allen Geschäftsleuten und besonders dem Vorstand sowie den Mitgliedern für die Unterstützung.Geordnete Kassenverhältnisse wies Schatzmeister Heribert Schraml vor. Ihm bestätigten die beiden Kassenprüfer Helmut Müller und Bürgermeister Peter König eine einwandfreie Kassenführung.Bürgermeister Peter König war erfreut über die gute Zusammenarbeit zwischen den Wehren aus Neusorg und Riglasreuth. Davon zeuge die Anwesenheit des Riglasreuther Kommandanten Albert Thalhammer. Dank zollte er auch dem neu gewählten Vorstand, der Verantwortung übernommen habe. Damit sei der Feuerwehrverein für die Zukunft aufgestellt. Wenn die Aktiven, der Feuerwehrverein und die Gemeinde weiterhin so gut zusammenarbeiten, sei ihm vor der Zukunft nicht bange, bekräftige das Gemeindeoberhaupt.