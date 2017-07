Jubelkonfirmanden treffen sich wieder

Vermischtes Neusorg

31.07.2017

Zur Jubelkonfirmation hatte die evangelische Kirchengemeinde Neusorg die Konfirmanden eingeladen, die vor 50, 60 und 65 Jahren konfirmiert worden waren. Bereits am Vorabend trafen sich die Teilnehmer bei einem gemütlichen Essen in der Christuskirche und tauschten Erinnerungen aus. Am Festsonntag gestaltete Pfarrer Andreas Kraft den Gottesdienst.

In der Predigt ging er auf die einzelnen Konfirmationssprüche der Jubelkonfirmanden ein. Goldene Konfirmation feierten Alfred Konheiser, Gerhard Reche, Udo Langenfeldt und Monika Taucher. Die diamantene Konfirmation konnte Brigitte Greger und die eiserne Konfirmation Edith Müller und Inge Heinritz feiern. Zur Erinnerung erhielten sie ein Bild der Christuskirche. Für ein Erinnerungsfoto stellten sich auf (hinten, von links) Gerhard Reche, Pfarrer Andreas Kraft, Udo Langenfeldt, Monika Taucher, Brigitte Greger, Edith Müller und Inge Heinritz, sowie Alfred Konheiser (vorne).