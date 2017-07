Vermischtes Neusorg

29.07.2017

Bei einem Verkehrsunfall in Neusorg wurden zwei Jugendliche schwerverletzt. Ein 16-jähriger Krad-Fahrer war mit seiner gleichaltrigen Sozia am Samstag, 29. Juli, gegen 16.30 Uhr auf der Straße „An der Point“ in Neusorg unterwegs und kam in einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er prallte mit dem Vorderreifen gegen den Randstein und das Krad kippte dadurch nach links auf den Gehweg. Laut Polizeibericht schlitterten sowohl das Krad sowie die beiden 16-Jährigen einige Meter die Straße entlang. Die Sozia wurde zudem gegen einen Laternenmasten geschleudert. Beide Jugendlichen wurden schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Krad entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.