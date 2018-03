Pokale für Vereinsmeister

Vermischtes Neusorg

11.03.2018

Riglasreuth. Ihre Vereinsmeister im Schießen kürte die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Riglasreuth in der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Gasthof Steckenbiller. Die beste Gesamtleistung mit 230 Ringen erzielte unter den zwölf teilnehmenden Schützen Hubert Heindl. Er durfte den Wanderpokal in Empfang nehmen. Auf Platz zwei kam Andreas Stock (222) vor Hans Heindl und Matthias Philbert (beide 220). Der Pokal für den Vereinsmeistertitel mit dem Kleinkalibergewehr liegend ging an Hans Heindl, mit dem Kleinkalibergewehr kniend an Andreas Stock. Mit dem Selbstladegewehr SL8 hatte Josef Bauer die Nase vorn.