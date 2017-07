Vermischtes Neusorg

27.07.2017

676

0 27.07.2017676

Eine eindeutige Spur hinterließ ein Senior mit seinem Auto. Nach einem Unfall fuhr er weiter und verlor immer wieder Fahrzeugteile. So konnte ihn die Polizei in Neusorg ausfindig machen.

Ein 87-Jähriger ist nach einem Unfall im oberfränkischen Wunsiedel mit seinem demolierten Wagen weitergefahren. Ein Reifen und die Karosserie an der Front waren so stark beschädigt, dass der Mann auf seinem weiteren Weg über Straßen, Wald- und Wiesenwege Kratzspuren hinterließ und immer wieder Fahrzeugteile verlor, wie die Polizei mitteilte. Durch die Spur konnte der Senior am späten Mittwochabend schließlich im oberpfälzischen Neusorg (Landkreis Tirschenreuth) gestoppt werden.Der 87-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei Wunsiedel bittet um Hinweise von möglichen Unfallzeugen und Geschädigten, die sich am Mittwoch gegen 23.15 und 23.30 Uhr im Bereich des Fichtelgebirgsmuseums bzw. am Busbahnhof oder beim Landratsamt in Wunsiedel aufhielten.