Vermischtes Neusorg

12.03.2018

12.03.2018

Zu einem Gesundheitstag mit einem Tag der offenen Tür lädt am Samstag, 17. März, ab 14.30 Uhr das Senioren-Servicehaus ein. Hausleiterin Tina Ahrendt wird die Besucher willkommen heißen. Danach spricht Bürgermeister Peter König. Anschließend findet im Aufenthaltsraum ein Vortrag von Dr. Roland Vogel aus Kastl zum Thema "Demenz" statt.

Ab 16 Uhr ist eine Führung durch die Pflegeeinrichtung vorgesehen. Es kann das Pflegewohnen und das Residenzwohnen besichtigt werden. Zudem wird das Hausgemeinschaftenkonzept vorgestellt. Um 16.30 Uhr lädt der Sozialteam-Betreuungsverein zu einem Vortag über Patientenverfügung und Patientenvollmacht ein. Während des ganzen Nachmittags warten im Senioren-Servicehaus allerlei interessante Angebote auf die Besucher des Gesundheitstags. Die Kooperationspartner sind in der Cafeteria sowie im Wohnbereich des Erdgeschosses präsent.Vor Ort ist das Berufliche Fortbildungszentrum Marktredwitz (BFZ) mit einem Informationsstand vertreten. Dieses bietet umfassende Auskünfte rund um die Ausbildung zur Altenpflegekraft. In Zusammenarbeit mit den Auszubildenden des Senioren-Servicehauses stellen sie einen Alterssimulator vor. Dieser ermöglicht den Besuchern, die typischen Veränderungen im höheren Lebensalter selbst nachzuempfinden.Einen weiteren Aspekt deckt das BFZ mit effektiver Händedesinfektion ab. Kostenlose Blutdruck- und Blutzuckermessungen bietet eine Apotheke an. Ferner sind bei einem Optiker und Akustiker Seh- und Hörtests möglich. Orthopädietechniker laden zur Venenmessung sowie zur Fußdruckmessung ein. Informiert wird auch über Wundmanagement. Betroffene und Angehörige erhalten Auskünfte über Leistungen rund um den ambulanten Pflegedienst sowie den ambulanten Hospizdienst. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.