Wirtschaft Neusorg

31.07.2017

13

0 31.07.201713

Die SPD-Kreisräte kommen, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Auf Vermittlung von Bürgermeister und Kreisrat Peter König besichtigt die Fraktion, angeführt von ihrem Sprecher Rainer Fischer, das Abbruchunternehmen Plannerer - und gerät ins Staunen.

Geschäftsführer Stephan Plannerer erzählte den Gästen in seinen durchweg interessanten Ausführungen zunächst über seinen Start: "Ein junger, wissensdurstiger Hauptschüler, der es wagte, sich selbstständig zu machen", beschreibt er die Anfänge.Heute gehört die Plannerer GmbH & Co KG zu den 100 größten Abbruchunternehmen auf der Welt. Deutschlandweit rangiert die Firma unter den "Top Ten", bayernweit sogar unter den "Top Five". Das Unternehmen zählt aktuell rund 120 Beschäftigte. Auf Nachfrage von Brigitte Scharf bestätigte Plannerer, dass rund 30 Mitarbeiter aus Bulgarien zu seinem "festen Stamm" gehören. Er versucht auch, Kontakt zu Flüchtlingen aufzunehmen, hier sei es aber bis dato nicht gelungen, einen Mitarbeiter zu gewinnen, berichtete er.Plannerer ging dann auf das Leistungsspektrum der Firma ein: kontrollierter Voll- und Teilrückbau, komplette Demontage und Abbruch selbst komplizierter Industrie- und Spezialanlagen wie zum Beispiel Autobahnbrücken, fachgerechte Entkernung, Altlastensanierung und Dekontamination, Recycling, Vermietung von Geräten und Maschinen.Der Abbruch großer Industriebauten habe die Firma vor immer neue Herausforderungen gestellt, erläuterte Plannerer. Die Probleme konnten häufig nur durch die eigenständige Weiterentwicklung von Großgeräten gelöst werden, so dass sein Unternehmen zahlreiche Patente halte. Schließlich habe die Notwendigkeit, häufig rasch entfernte Einsatzorte zu erreichen, zur Gründung der Firma Bavaria Flight Service geführt. Deren Flugzeug diene dem eigenen Betrieb, werde aber auf Anfrage auch an Firmen in der Region vermietet.Zum Schluss der Betriebsbesichtigung dankte Fraktionssprecher Rainer Fischer für den interessanten Einblick und überreichte ein kleines Präsent. Eine Arbeitssitzung der SPD-Fraktion schloss sich an.