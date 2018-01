Die Percussionformation "Samba Secco" verbrachte mit Andreas Bartels aus Regensburg ein Wochenende im ehemaligen Schulhaus in Neustadt am Kulm. Dabei übten und lernten die Teilnehmer Basis-Claven (Bossa, Rumba), Spieltechniken (Double Hand, Hand-to-Hand, Ein-Hand-stressed), Kreis-Klatschübungen, Pattern-Echo, Synchronisation von Schritten und Händen, Gesamtwahrnehmung, Timing-Sicherheit, Spieltempo, Handzeichen, Stock- und Stickhaltung, Schlagführung, Instrumentenführung und vieles mehr.

Zudem erweiterten und festigten die Teilnehmer das bekannte Malé-Stück mit vielen neuen Breaks. Das Lauftraining - unter anderem für Faschingszüge - wurde mit einem musikalischen Umzug durch die benachbarten Gassen und Straßen zudem geprobt, was viele Bürger aus ihren Häusern lockte. Workshop-Leiter Andreas Bartels zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf des Übungswochenendes. Die Teilnehmer hatten viel Spaß und erweiterten ihr musikalisches Können.Bartels ist Samba-Spezialist und hat sich sein Können jahrzehntelang angeeignet. Er besuchte viele Workshops, spielte und spielt in zahlreichen Samba-Gruppen, beispielsweise in Berlin, Regensburg, München und Coburg. Viermal war er in Brasilien und hat dort als Trommler am Carneval teilgenommen.