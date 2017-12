Filchendorf. In regelmäßigen Abständen finden Bürgerstammtische des CSU-Ortsverbandes statt. Diesmal informierte Ortsvorsitzender und zweiter Bürgermeister Karlheinz Schultes über wichtige Beschlüsse des Stadtrates, die er in der letzten Zeit gefasst hatte. So ist das Baugebiet "Kulmblick" endlich fertig, die Marktplatzsanierung wurde abschließend auf den Weg gebracht und die Breitbandversorgung wird verbessert. Außerdem wurden beim "Haus am Kulm" erste Arbeiten in Angriff genommen und die Gemeinde hofft auf eine baldige Errichtung des Gebäudes. Zum Baugebiet "Kulmblick" erläuterte Schultes, dass der Preis pro Quadratmeter günstig und die Nachfrage sehr gut sei. 27 Parzellen sind ausgewiesen, es gibt derzeit 15 Reservierungen. Zur Marktplatzsanierung gab Schultes den aktuellen Sachstand bekannt. Der Stadtrat habe in vielen Bereichen nachgebessert, aber allen könne man es nicht Recht machen. Die letzten Beschlüsse des Stadtrates in dieser Sache fielen einstimmig.

Zum Thema Breitbandversorgung informiert er, dass die Telekom derzeit die Verträge für die Infrastruktur abschließt, allerdings nur für die Voraussetzungen "Leerrohre ins Haus". Dieser Vertrag verpflichtet nicht zum Anschluss. Die Stadt übernimmt hier die Mehrkosten für die Bürger. Die Maßnahme muss seitens der Telekom bis 31. Dezember 2019 abgeschlossen sein. Diesbezüglich fand auch bereits eine Informationsveranstaltung im Sportheim statt.Lob und Dank gab es für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, diese machen einen hervorragenden Job. Zur Flüchtlingsproblematik erklärt der Ortsvorsitzende, dass viele für schnellere und sofortige Abschiebungen - vor allem bei Straftätern und nicht integrationswilligen Personen - seien. Eine klare Linie der aktiven Politik ist noch nicht erkennbar. Ein Einwanderungsgesetz ist vonnöten. Das Schubladendenken "sicheres" und "nicht sicheres" Herkunftsland sei zu einfach. Die Flüchtlinge sollten zur aktiven Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben aufgefordert werden. Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gibt es vielerorts.Abschließend informiert Schultes noch über den druckfrischen Monatskalender mit Motiven aus der Kulmstadt, den Müllabfuhrterminen sowie den bisher bekannten Veranstaltungen der örtlichen Vereine. Dieser wurde mittlerweile an alle Haushaltungen verteilt. Vom 25. bis 27. Mai 2018 fährt der Ortsverband nach Hamburg. Anmeldungen nimmt bis zum 15. Januar Alex Roth, Telefon 0175/4080030, entgegen.