Einer kleinen Bürgerversammlung glich die jüngste Stadtratssitzung im Neustädter Rathaus. Zahlreiche Bürger waren gekommen, um Neues über die Marktplatzsanierung zu erfahren. Nicht für alle Interessierten war jedoch Platz - sie mussten das Geschehen vom Treppenhaus aus verfolgen.

(ow) Neue Details zum Projekt erfuhren die Besucher allerdings nicht. Bürgermeister Wolfgang Haberberger eröffnete die Sitzung, indem er einen Brief vorlas, den er an die zuständigen Behörden gesandt hatte. Im Schreiben informierte er, dass das Büro Holzapfel-Herziger beauftragt wurde, verschiedene Entwürfe auszuarbeiten, bei denen auch auf die Wünsche der Interessengemeinschaft und der Pro-Gruppe eingegangen werden sollte.Diese Entwürfe samt dem Entwurf der Interessengemeinschaft möchte der Stadtrat mit den Behördenvertretern vor Ort besprechen. Zu diesem Gespräch werden auch die Interessengemeinschaft und die Pro-Gruppe einladen. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Entwürfe sollen mit allen Beteiligten diskutiert werden. Das Ziel ist es, sich dann letztendlich auf einen endgültigen Entwurf zu einigen. Wegen der Gefahr, bereits reservierte Fördermittel des laufenden Jahres zu verlieren, soll das Treffen noch im Juli stattfinden.In Neustadt kursieren derzeit Gerüchte über die von den Anwohnern zu leistenden Beiträge. Haberberger stellte deshalb klar, dass der Stadtrat an einer gerechten finanziellen Belastung der Betroffenen interessiert ist. Zahlen, wonach die Bürger gemäß der Satzung und den veranschlagten Projektkosten den Großteil der Sanierung tragen müssen, seien falsch. Hier werden nicht die Kosten von den sehr hochwertigen Materialien gewertet, sondern es werden nur theoretische Kosten einer einfachen Ausführung verwendet. Deshalb trägt die Stadt einen weit größeren Teil der Kosten. Hermann Preißinger stellte dazu fest, dass deshalb alle Bürger der Stadt und nicht nur die Anlieger bei der Neugestaltung gehört werden müssen.Der Tagesordnungspunkt "Wohnmobilstandort" wurde bereits in der letzten Stadtratssitzung im Mai ausgiebig diskutiert. Wohnmobile sind in der Kulmstadt erwünscht, da waren sich alle Räte einig. Aber wo sie abgestellt werden können und wie so ein Platz gestaltet sein sollte, da gingen die Meinungen auseinander. Haberberger hatte eine Beschlussvorlage erstellt, wonach drei bis vier Wohnmobilstellplätze für einen Kurzreiseparkplatz für Wohnmobile durch Abgrenzungen (Holzzaun) am Gelände des ehemaligen Bauhofs ausgewiesen werden sollten. Der Bürgermeister erläuterte, dass ein reiner Stellplatz bis 300 Quadratmeter groß sein darf. Sofern dort nur geparkt wird, greift das Baugesetzbuch, denn Parkplätze bis zu dieser Größenordnung sind genehmigungsfrei.Reiner Kopp und Jörg Dollhopf (beide SPD) wollten sich mit dieser Aussage nicht zufrieden geben. Da in der Diskussion immer wieder auf die Problematik einer Wasserzapfstelle und der Fäkalienentsorgung diskutiert wurde, verlangte Dollhopf eine Planung, wo ersichtlich ist, wie diese vorgesehen sind. Letztendlich ließ der Bürgermeister abstimmen. Mit zwei Gegenstimmen von Jörg Dollhopf (SPD) und Manfred Rix (FWG Filchendorf) wurde sein Vorschlag angenommen.Haberberger berichtete anschließend, dass die Arbeiten am Rathaus bereits begonnen haben. In den letzten zwei Juniwochen soll das Dach erneuert werden. Deshalb wird in diesem Zeitraum die im Erdgeschoss vorhandene Praxis geschlossen sein. Bei einer Begehung mit Vertretern der Telekom habe er erfahren, dass einige Telefonkabel im Zentrum derart beschädigt sind, dass sie in Kürze ausgewechselt werden müssen. Eine Leitung führt vom Rathaus zu einem Verteilerkasten beim Felsenkeller. Eine weitere führt von der Kreuzung beim Anwesen Kraus über die Staatsstraße und dann in Richtung Kemnath im Gehsteig bis zur nächsten Abzweigung in Richtung Rauher Kulm zum Verteilerkasten. In Filchendorf sind die Leerrohre für das Glasfaserkabel nach Weha bereits verlegt. Noch ausstehende Asphaltierungsarbeiten im Unterbrucker Weg sollen in zwei bis drei Wochen in Angriff genommen werden.