Es geht los: Nach einigen Verzögerungen waren zu Beginn der Woche Arbeiter der Baufirma Prösl am Fuße des Rauhen Kulms aktiv, um die Baustelle für das "Haus am Kulm" einzurichten.

Wenn das Eschenbacher Unternehmen das Fundament für das Besucherzentrum an "Deutschlands schönstem Naturwunder" des Jahres 2013 gelegt hat, soll eine finnische Spezialfirma das "Haus am Kulm" in Holzbauweise errichten.Der Plan für das Informationszentrum für die Besucher des Kulms reift seit einigen Jahren. Mitte 2017 war dann ursprünglich der Baubeginn angesetzt, nachdem statische Probleme für das Gebäude am sandigen und gleichzeitig steilen Gelände gelöst waren. Laut Bürgermeister Wolfgang Haberberger ergaben sich dann zunächst Lieferprobleme bei den Betonfertigteilen für das Fundament des Baus. Mitte November war dann erneut der Beginn des 800 000-Euro-Projekts angesetzt, musste wegen planerischen Abstimmungsbedarfs nochmals verschoben werden, wie Haberberger erklärte. Nun scheint es loszugehen - allerdings langsam: Bei Schnee und Regen ruhten die Arbeiten am Dienstag und Mittwoch schon wieder.