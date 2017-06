Einen Sitzungsmarathon absolvierte der Stadtrat bei seinem jüngsten Treffen. Zunächst informierte sich das Gremium über die abgeschlossene Marktplatzsanierung in Hirschau, danach ging es im Neustädter Rathaus weiter. Dort diskutierten die Räte bis spät in die Nacht.

(ow) Begleitet wurden die Räte dabei von jeweils einer Abordnung der beiden Bürgerinitiativen (IG Marktplatzsanierung und Pro Neustadt). In Hirschau begrüßten Kämmerer Hermann Siegert und die Sachbearbeiterin für Liegenschaften Katrin Enderer im Sitzungssaal des Rathauses die Abordnung aus der Kulmstadt. Sie stellten zunächst ihre Stadt vor und berichteten dann von der erfolgreichen Sanierung ihres Marktplatzes.Schon 1985 habe es die ersten Entwürfe gegeben. 2002 wurde das Thema wieder aufgegriffen, wegen der Beantragung von Fördermitteln wurde 2005 ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die Gesamtkosten einschließlich der Sanierung der Infrastruktur (Wasser, Kanal und Hausanschlüsse) beliefen sich auf 7,6 Millionen Euro. 3,1 Millionen Euro davon wurden als Zuschüsse gewährt.Umgesetzt wurde der Siegerentwurf des Wettbewerbs mit einigen Veränderungen. Es gibt eine Erschließungsstraße mit anliegenden Parkplätzen. Der größte Teil der Anlage wurde als verkehrsberuhigter Bereich mit Platzcharakter ausgeführt. Auf dem westlichen Teil wurden weitere Parkplätze eingebaut. Oberflächenmaterial ist gesägtes und sandgestrahltes Großsteinpflaster aus Granit.Der gesamte in drei Phasen sanierte Marktplatz wurde als eine Einheit abgerechnet. Gemäß der Satzung mussten die Anlieger Beiträge für die Straße, für die hier angrenzenden Parkplätze und Gehwege sowie für die Straßenbeleuchtung bezahlen. Die Herstellungskosten der Plätze einschließlich der sich darauf befindlichen Parkplätze trug die Stadt. Die Bürger mussten dabei nicht die wirklichen Kosten bezahlen.Hier wurden nicht die Ausgaben der hochwertigen Materialien gewertet, sondern die theoretische Kosten einer einfachen Ausführung in Betonpflaster verwendet. Bürgermeister Wolfgang Haberberger bemerkte, dass dies auch in Neustadt am Kulm vorgesehen sei: Hier sollen nur 260 000 Euro auf die Anlieger umgelegt werden.Der kommunale Prüfungsverband war mit dieser für die Bürger sehr freundlichen Berechnung nicht einverstanden. Deshalb mussten die Kosten revidiert werden und beliefen sich letztendlich auf 9,17 Euro pro Quadratmeter Erschließungsfläche. Die Kosten für die Anlieger war dann auch das Thema, das die Stadträte in einer Fragerunde beschäftigte. Danach durften sich auch die Zuhörer an der Diskussion beteiligen.Die IG hatte in der vergangenen Sitzung einen Vorschlag für Neustadt präsentiert, der das Prinzip des Hirschauer Modells beinhaltet: Die Sommerseite solle Platzcharakter ähnlich der sogenannten "Flaniermeile" in Hirschau bekommen. Allerdings wollen in Neustadt die Anlieger nicht auf ihre Parkplätze verzichten und so drehte sich die Diskussion immer wieder um deren Lage und ob diese umgelegt werden müssten oder nicht.Die Hirschauer Verantwortlichen konnten hier nur von ihrem Projekt berichten. Ob ähnliche Annahmen auch in Neustadt von der Aufsichtsbehörde genehmigt würden, konnten sie nicht beantworten. Auch bestätigte die Hirschauer Sachbearbeiterin die Aussage von Bürgermeister Haberberger, dass es in Neustadt wegen der Kreisstraße höchstwahrscheinlich zu keinem einheitlichen Abrechnungsgebiet kommen werde. Die Kreisstraßenanlieger werden weniger bezahlen müssen und andere müssten dafür mehr bezahlen. (weiterer Bericht folgt).