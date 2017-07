Wenn es nach dem Willen der Behörden geht, muss der Marktplatz eine Verbesserung erfahren. Nur dann fließen Fördergelder. So lautet die Ansage der Beamten bei einer Besprechung mit Stadtrat und Vertretern der Interessengemeinschaft (IG) und der Gruppe Pro Neustadt. Der Plan der IG wäre nicht förderfähig. Und auch der aktuelle Entwurf der Stadt sollte verbessert werden.

(ow/wüw) Zur Sitzung hatte das Büro Holzapfel-Herziger einen überarbeiteten Entwurf der Stadt zur Sanierung des Marktplatzes vorgelegt. Kernpunkt der Änderung ist ein verbesserter Straßenverlauf im Bereich östlich des Kriegerdenkmals. Hier sind nun die berechneten Schleppkurven eingezeichnet. Ein Begegnungsverkehr mit zwei 40-Tonner-Lastwagen sei so ohne Probleme möglich. Bezüglich des Straßenverlaufes sehen die Behördenvertreter vor allem Längsparkplätze im Hinblick auf die Verkehrssicherheit als notwendig. In Hinblick einer Verbreiterung der Gehsteige auf circa drei Meter könnte dadurch auch die Wohnqualität gesteigert werden. Dadurch werde die Kreisstraße südlich des Rathauses näher an die Häuserfront herangelegt. Die Marktplatzmitte könnte so besser beplant und aufgewertet werden.Auch die Querung der Kreisstraße könnte noch weiter nach Osten wandern. Ob dadurch eine weitere Annäherung an den Preisträgerentwurf erreicht werden kann, müssen neue Entwürfe zeigen. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach ist mit dem Straßenverlauf, welcher eine Verkehrsberuhigung bewirkt, einverstanden. Mehrkosten kommen bezüglich des geänderten Straßenverlaufes nicht auf die Stadt Neustadt am Kulm zu.In einer Diskussion stellten die Vertreter der Behörden gezielt Fragen an die Mitglieder der Gruppierungen und umgekehrt. Themen waren Kompromissbereitschaft beim Straßenverlauf, Fragen zu Gehwegsbreiten und Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung, wie durch Fahrbahnteiler oder Querungshilfen. Die Behördenvertreter als auch der Stadtrat betrachteten das Treffen als erfolgreich. Es sei mehr Einsicht gezeigt worden. Auch wurde vonseiten der IG zum Thema Kreisstraßenverlegung und Verbreiterung der Gehsteige Kompromissbereitschaft signalisiert. Georg Doreth hat das Treffen mit den Behördenvertretern dagegen als weniger hilfreich empfunden. Keinen Schritt nach vorne mochte er erkennen. "Es gab dort viel persönliche Meinung zu hören, aber keine Argumente", beschreibt der Sprecher der IG der Marktplatz-Anwohner. Mit dieser Kritik beziehe er sich auf die Behördenvertreter, die sich für die Verlegung der Straße an die Sommerseite und Längsparkplätze aussprachen. Die IG möchte den bisherigen Verlauf über den Platz beibehalten."Unser Plan wurde vorgestellt, besprochen wurde er aber nicht", sagt Doreth. Aus seiner Sicht sei das einzige Argument für die Verlegung der "Platz mit Erholungsfunktion" gewesen, der dadurch entstehen würde. "Aber die Anlieger wollen diesen Platz nicht." Zu wenig war die Umlage der verschiedenen Plan-Varianten auf die Anwohner Thema. "Über den Wertverlust für die betroffenen Häuser gab es praktisch nichts zu hören. Die sollen künftig die Kreisstraße direkt vor der Nase haben." Resignieren werde die IG nicht, auch wenn die Besprechung ein Rückschlag war: Die IG werde sich in den nächsten Tagen treffen und das weitere Vorgehen besprechen. Schon jetzt könne er sagen: "Wir werden unseren Marktplatz sicher nicht aufgeben."