Wieder einmal wurde kurz vor der Kulmstadt ein Baum einem Autofahrer zum Verhängnis. Der 19-jährige Fahrer eines roten 3er BMW war in der Nacht zum Mittwoch von Kemnath kommend auf der Staatsstraße 2168 in Richtung Eschenbach unterwegs.

Kurz vor dem Ortsschild von Neustadt am Kulm kam der Wagen des Pressathers gegen 0.40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte am Straßenrand mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der junge Mann wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Kemnath transportiert. Ein Alkotest verlief negativ. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Neustadt am Kulm rückte zu nächtlicher Stunde mit 15 Mann aus und leitete den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei.