Neustadt am Kulm/Köln. Für ihre besonderen Leistungen auf ehrenamtlichem Gebiet bekam Christine Rottland am Montag den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Die 74-Jährige arbeitet sechs Tage in der Woche jeweils acht bis zwölf Stunden ehrenamtlich. Sie machte so in den von ihr begonnenen und geleiteten Projekten Leben wieder lebenswert. Leben gerettet hat Christine Rottland bereits viele. Bei anderen hat sie es nicht geschafft, trotz all der Mühe, die sie in die Rettung der Menschen investierte. Den Menschen hilft sie nicht durch bloßes Geben von Geld, sondern durch Zuspruch, Arbeit und Verständnis, ein eigenständiges Leben aufzubauen. Sie hilft dabei, Menschen auf ihre eigenen Füße zu stellen und begleitet sie bei den Schritten, die sie in die Selbstständigkeit bringen.Rottland hat ein Gespür für die richtigen Entscheidungen. Sie hat ihre Familie und Kinder in Deutschland gelassen und in Kenia einem ganzen Landstrich neuen Mut und Hoffnung gebracht. Rottland geht an die Grenzen dessen, was für die eigene Gesundheit gut ist. Sie beerdigte 2014 ihren Ehemann in Deutschland und kehrte sofort nach Kenia zurück, denn dort waren die Lebenden, die von ihr abhängig sind, heißt es in einer Pressemitteilung.Eine Entschädigung für den Aufwand hat Rottland nie bekommen. Asante würdigte sie 2012 als Ehrenvorsitzende. Der Verein ist stolz auf die gebürtige Oberpfälzerin und immer noch täglich arbeitende Gründerin, die ihr Leben seit 15 Jahren der bedürftigen Bevölkerung Tiwis in Kenia widmet.Für die Auszeichnung bedankt sich die 74-Jährige auch bei ihrer Familie und den Asante-Unterstützern. "Wir geben Hilfe für Menschen, die ohne das Wirken von Asante die Spirale von Hunger und Angst nicht durchbrechen könnten." Das Bundesverdienstkreuz sei ihr Ansporn, unermüdlich weiterzugehen. Rottland wuchs mit ihrer Schwester Johanna Schirdewahn, die zweite Vorsitzende von Asante ist, in Neustadt am Kulm auf und lebte viele Jahre in Eschenbach. Rottland verlegte später ihren Wohnsitz nach Bayreuth, seit 2009 ist ihr Zweitwohnsitz in Köln. Dort verweilt sie auch, wenn sie zwei Mal im Jahr für einige Wochen in Deutschland ist. Der Sitz des Vereins Asante wurde 2017 ebenfalls dorthin verlegt. Im Kölner Rathaus hat Rottland am Montag den Orden erhalten.