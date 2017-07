Die Filchendorfer haben sich in den letzten zehn Jahren durch ehrenamtlichen Einsatz vieler, mit Ideen und Ausdauer ein neues Dorfzentrum geschaffen. Am Wochenende feierte das Dorf mit einem Fest voller Höhepunkte den Abschluss der Arbeiten.

Attraktionen für Kinder

Langen Atem belohnt

Neustadt am Kulm/Filchendorf. "Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum, wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit", zitierte Bürgermeister Wolfgang Haberberger in seiner Rede beim Abschlussfest der Dorferneuerung. Treffend für die Situation in Filchendorf während der letzten zehn Jahre.Eine historische Abordnung der Feuerwehr marschierte mittags durch die Straßen. Mit einer Glocke luden sie die Bevölkerung zum großen Fest. Danach stand der neue Bolzplatz im Mittelpunkt des Geschehens. Die Fußballturniere der Dorf- und Jugendmannschaften lockten viele interessierte Zuschauer an (Bericht folgt). Die Kleinen belagerten das am Spielplatz aufgestellte Kasperltheater. Gespannt fieberten sie mit, als der böse Zauberer die Prinzessin in eine alte Frau verwandelte. Doch durch eine List vom Kasperl wurde alles wieder gut. Lisa Plößner und Sandra Hirschke bereiteten zwei Stücke vor und führten die Puppen fast professionell. Anschließend bemalten die Kinder vorbereitete Bretter. Georg Matthes schraubte die Kunstwerke anschließend an eine kahle Wand des Spielplatzes. Dort sind die Malereien jederzeit zu bewundern.Beim Kaffee-Treff am Nachmittag ließen sich die Gäste die Kuchen und Torten der Filchendorfer Frauen schmecken. Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes weihten Pfarrer Hartmut Klausfelder und Pfarrer Sven Grillmeier das neue Dorfhaisl ein. In seiner Festansprache beschrieb der Vorsitzende der Dorferneuerung Manfred Rix die einzelnen Projekte des Programms.Er dankte allen Helfern für die vielen Arbeitsstunden. Sein Dank galt auch Stadtrat nebst Bürgermeister, die durch ihre Beschlüsse die Vorhaben ermöglichten. Weiter dankte er Baudirektor Willibald Perzl, stellvertretender Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung, für die unbürokratische Abwicklung. Bürgermeister Haberberger führte aus, dass es wichtig sei Vor-Ort-Persönlichkeiten zu haben, die das Projekt mit Geist, Visionen und Leben erfüllen. "Sonst bewirken Konzepte, Planungen und Gelder gar nichts." Bei der Dorferneuerung waren dies Willibald Perzl und der frühere Vorsitzende der Dorferneuerung, Gerhard Dollhopf. "Hätten wir nicht Willibald Perzl hinter uns gehabt, der all die Eskapaden mit Wohlwollen begleitete und Gerhard Dollhopf, der immer wieder Überzeugungsarbeit leistete, so wäre aus den vielen Projekten nichts geworden." Auch der Vorstand der Dorferneuerung würdigte die Arbeit des früheren Vorsitzenden und von Manfred Rix und überreichte ihm zum Dank ein Fotobuch mit Bildern der Dorferneuerung.Gespannt warteten die Gäste auf die Premiere des Theaterstücks "Kasperl und die Dorferneuerung". In der Aufführung erzählte Kasperl kleine Episoden aus der Dorferneuerung. Die Nadelstiche gegen die Verantwortlichen wurden vom Publikum mit viel Beifall belohnt. Danach spielten die "Weinwallfahrer" auf. Martin Dollhopf sorgte mit seinem "brennenden Dorfweiher" für ein spektakuläres Ambiente. Einzelne Maßnahmen der Dorferneuerung liefen als Beamerpräsentation auf einer Großleinwand. Bis zum Heimgehen unterhielt DJ Herbert mit seiner Hitparade.