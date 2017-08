Fünf Dorfmannschaften traten an, um auf dem neuen Bolzplatz ihren Fußballmeister auszuspielen. Gegen die "Henselbuam" hatten die anderen vier aber keine Chance. Die schon von vornherein favorisierte Mannschaft gewann alle Spiele, ließ kein Gegentor zu und war selbst mit zehn Toren erfolgreich.

Filchendorf. Ralf Dollhopf hatte das Turnier organisiert. Er kümmerte sich um ein professionelles Aussehen der "Arena". Dazu hatte er vom Sportverein das Markierungsgerät geliehen und zog damit die Linien auf dem Spielfeld. Er selbst spielte auch mit: in der Siegermannschaft. Diese bestand nur aus Mitgliedern der Familie Dollhopf (Hausname Hensel).Dass bei den Dollhopfs Fußballerblut in den Adern fließt, bewiesen sie im Turnier und konnten am Ende als verdienter Sieger vom Vorsitzenden der Dorferneuerung, Manfred Rix, einen Gutschein über 30 Liter Bier in Empfang nehmen.Den zweiten Platz erreichten die "Glubber Kickers". Rix spielte hier mit, musste aber schon nach wenigen Einsatzminuten wegen einer Verletzung aufgeben. Dass auf die "Filchendorfer Kirwaleit" immer Verlass ist, bewiesen sie auch beim Turnier. Sie kämpften verbissen gegen die "Profis" und sicherten sich schließlich Platz drei. Die "Müllerei", eine weitere Familienmannschaft, machte ebenfalls gute Spiele. Sie erkämpfte sich den vierten Platz. Die Spieler aus der Seegasse traten unter dem Namen "Seegasse United" an. Sie verloren alle Spiele und mussten sich mit dem Trostpreis einer Fünf-Liter-Dose Bier zufriedengeben.In der Pause spielten die "Kleinen" ihr Turnier. Bei diesem Spiel gab es nur Gewinner. Zur Nachwuchsförderung erhielt jedes Kind bei der Siegerehrung einen Fußball. Alle Spiele wurden gekonnt von den Schiedsrichtern Ralf Malik und Gerold Pühl geleitet.