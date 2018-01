Mit 85 Jahren erledigt Ella Lazarus noch selbstständig ihren Haushalt, fährt Auto, verrichtet Holz und arbeitet im Garten. Zu ihrem Geburtstag gratulieren der Seniorin unter anderem ihre drei Urenkel.

Viele Gratulanten machten Ella Lazarus aus dem Brunnröhrenweg zu deren 85. Geburtstag ihre Aufwartung. Die Jubilarin ist gebürtige Neustädterin. Im Jahre 1951 heiratete sie ihren Ehemann Erich, der am 19. August 2016 - sechs Tage vor ihrer eisernen Hochzeit - überraschend verstarb.Körperlich und geistig ist die Seniorin noch sehr fit. Sie fährt selbst mit ihrem Auto, um Einkäufe zu erledigen oder Arztbesuche zu tätigen. Kreuzworträtsel lösen und die tägliche Lektüre des "Neuen Tages" gehören bei ihr zum Alltag. Auch ihren Haushalt meistert sie noch selbst. Vom Frühjahr bis zum Herbst ist Ella Lazarus in ihrem Garten beschäftigt, pflanzt ihr Hochbeet an und pflegt ihre Blumenbeete. Auch die Bevorratung mit Holz versieht sie noch selbst.Zum täglichen Ritual gehört am Nachmittag ein Spaziergang zu Tochter Monika, um dort Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten. Wenn die Kinder aus dem nahen Kindergarten jeden Montag in den Wald gehen, dann grüßen sie die 85-Jährige stets mit einem fröhlichen "Hallo Oma".Seit 1984 gehört Lazarus dem SPD Ortsverein als Mitglied an. Beruflich war sie von 1947 an im Haushalt in Bayreuth beschäftigt. Anschließend arbeite sie im Wald. Später wechselte sie dann zur Firma Richter nach Speichersdorf und war schließlich die letzten 20 Jahre ihres Berufslebens bei der Firma Siemens in Kemnath tätig.Zum 85. Geburtstag gratulierten Tochter Monika mit Schwiegersohn Werner Walter, die Enkel Axel und Sylvia mit Pamela und Andreas. Außerdem waren ihre Urenkel Fabian, Philipp und Saskia zu Besuch. Sie sind der ganze Stolz der Jubilarin. In die Gratulantenschar reihte sich auch ihr Patenkind Birgit Kümmerling mit Ehemann Lothar ein. Die beiden waren extra aus Mainz nach Neustadt am Kulm angereist.Für die evangelische Kirchengemeinde wünschte Ingrid Ciesielski alles Gute. Im Namen des SPD Ortsvereins machten Vorsitzende Silvia Szydlik und zweiter Vorsitzender Horst Priebe ihre Aufwartung und überreichten neben einem Geschenkkorb auch einen Gutschein. Für die Firma Siemens Healthcare gratulierte vom Betriebsrat Annke Gräbner.Schließlich überraschte der evangelische Posaunenchor, in dem auch Enkel Philipp aktiv mitspielt, das Geburtstagskind. Unter der Leitung von Karin Müller-Bayer spielte der Chor ein Ständchen für Ella Lazarus.