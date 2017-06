Filchendorf. (ow) Die Dorferneuerung in Filchendorf ist fast abgeschlossen. Selbst bei der letzten Maßnahme legten die Filchendorfer noch selbst Hand an und bauten für ihre Kinder einen Bolzplatz. Am 29. Juli soll das Ende dieses Megaprojekts mit einem großen Fest gefeiert werden.

Letztes Jahr schon wurde das Gelände für den Bolzplatz eingeebnet und das überschüssige Material abgefahren. Um das Areal trocken zu legen, bauten die freiwilligen Helfer Drainagerohre ein. Die Erdarbeiten führte die Firma Michael Pühl aus.Als Unterlage für den Rasen wurde eine durchlässige Mischung aus Kies mit Humus verwendet. Nachdem Gerhard Dollhopf und Josef Plößner das neue Gelände angesät hatten, pflegte der Vorsitzende der Dorferneuerung, Manfred Rix, das reichlich wachsende Grün, indem er bei Hitze täglich goss und danach bei Bedarf auch das Gras mähte. Als letzte Maßnahme wurde nun wieder in Eigenleistung eine Ballfanganlage installiert. Sie soll verhindern, dass die Bälle in den daneben liegenden Dorfweiher fliegen. In der neuen "Arena" ist zum Abschlussfest ein Fußballturnier mit Filchendorfer "Profis" geplant. Rix versprach, dass das Training nächste Woche beginnen wird.Am Festtag, 29. Juli, wird zur Mittagszeit das große Ereignis durch eine historische Abordnung der Feuerwehr eingeläutet. Am Nachmittag findet das Fußballturnier statt. Die Kleinen werden mit einem Kasperltheater und Graffitimalerei unterhalten. Dazwischen bieten die Damen vom "Kaffee-Treff" Kaffee und Kuchen an. Mit einem ökumenischen Gottesdienst um 17.30 Uhr beginnt der offizielle Teil. Danach finden die Festansprachen und Ehrungen statt. In einem "Kasperltheater für die Großen" lassen die Verantwortlichen dann um 20 Uhr die Dorferneuerung auf humorvolle Art Revue passieren. Anschließend sorgen die Weinwallfahrer für die musikalische Unterhaltung.Bei Dunkelheit werden schließlich auf einer Großleinwand Bilder von den einzelnen Projekten der Dorferneuerung gezeigt. Das Fest endet mit dem Auftritt von DJ Herbert.