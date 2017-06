Hoheit aus der Kulmstadt

Hoher "Besuch" in der Kulmstadt: Für die neue Holunderkönigin Jana Schäffler organisierte der OGV extra einen Stehempfang. Das hat auch einen besonderen Grund.

Mit dem schwäbischen Volkslied "Rosestock, Holderblüh, wenn i mei Dirnderl sieh, lacht mir vor lauter Freud's Herzerl im Leib", vorgetragen von Pfarrer Hartmut Klausfelder auf dem Keyboard, begleitet von seiner Ehefrau Monika auf der Querflöte, begrüßte der Obst- und Gartenbauverein (OGV) beim Stehempfang die neue Holunderkönigin Jana Schäffler.Stilgerecht hatten die Mitglieder des OGV die Tische in der Aula der ehemaligen Volksschule mit frisch geschnittenen Holunderblüten geschmückt und mit Partyhappen garniert, als Vereinsvorsitzender André Dietrich die frisch gekrönte Holunderhoheit Jana XII.in den Versammlungsraum führte. Dietrich freute sich, dass mit der 18-jährigen Jana Schäffler die neue Holunderkönigin aus der Kulmstadt kommt. Sein besonderer Gruß galt neben den Mitgliedern besonders Pfarrer Klausfelder mit Ehefrau, Bürgermeister Wolfgang Haberberger und den anwesenden Stadträten sowie Stadtverbandsvorsitzendem Karlheinz Schultes. "Der Obst- und Gartenbauverein ist stolz", sagte der Vorsitzende, "dass die neue Holunderkönigin aus der Kulmstadt kommt." Dies zeige auf, dass auch junge Leute bereit seien, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dietrich wertete dies als ein positives Signal für den Verein und die Stadt Neustadt am Kulm. Er wünschte Jana Schäffler viel Freude und Spaß bei der neuen Aufgabe und überreichte einen Blumenstrauß..Anschließend hieß der Bürgermeister die neue Holunderkönigin willkommen und wies darauf hin, dass dies der erste offizielle Termin nach der Krönung in der Kapelle des Lobkowitzer Schlosses (wir berichteten) sei. In einer humorvollen Ansprache informierte Haberberger dass Holunder eine gesunde und vielseitige Heilpflanze ist. Sie sei unter anderem ein immunstärkendes Heilmittel. Zudem sage man Holunder nach, dass dieser die Fruchtbarkeit stärke. Dass dies zutreffe, habe man bei der Vorgängerin Teresa Merkl feststellen können, meinte der Sprecher schmunzelnd. Haberberger war sich sicher, dass die neue Holunderkönigin ihre kommenden Aufgaben mit Aufopferung und Hingabe erfüllen und mit ihren Auftritten die Stadt Neustadt am Kulm in der gesamten Oberpfalz positiv vertreten werde. Als kleine Geschenke überreichte der Bürgermeister ein Büchlein, ein Kuvert sowie einen großen Blumenstrauß an die zunächst für zwei Jahre neu gewählte Holunderkönigin. Jana Schäffler bedankte sich beim OGV für den Empfang. Es ehre sie, dass sie dieses Amt ausüben und die Kulmstadt repräsentieren dürfe. Mit einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt endete der offizielle Teil des Empfangs.