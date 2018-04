Traditionsgemäß teilen sich die Gläubigen am Ostersonntag auf zwei Gottesdienste auf. Die einen bevorzugen die Osternacht in der Friedhofskirche mit der musikalischen Begleitung des Posaunenchores, die anderen den Auferstehungsgottesdienst in der Stadtkirche, der seit Jahren als Familiengottesdienst gestaltet wird.

Pfarrer Hartmut Klausfelder zog mit den Kindern des Kindergottesdienstes in die Kirche ein. Es wurden mehrere biblische Geschichten auf sechs Stationen aufgeteilt. "Der Einzug nach Jerusalem" ging über in "Die Salbung Christi durch Maria Magdalena", wobei den Kindern der wohltuende Kräutergeruch auffiel. An Station drei verrät Judas Jesus. Pfarrer Klausfelder schüttete ein Säckchen mit Münzen vor den Kindern aus, die sie zählen durften. Sie fanden 30 Geldstücke, ein "Lösegeld", wie Klausfelder betonte. Denn durch den Tod Jesu am Kreuz sind allen Menschen alle Fehler und alles Schlechte vergeben.An Station vier verleugnete Petrus seinen Freund Jesus. Beim Hahnenschrei trug Jonathan Pühl einen Gockelhahn durch die Kirche. Schließlich starb Jesus am Kreuz. Dazu wurde das Vortragekreuz der Beerdigungen in der Kirche aufgestellt. Es erinnerte an Jesu Leiden am Kreuz, an sein Sterben und die Trauer. Die Kinder trugen schließlich die neue Osterkerze herein, die Käthe Pühl gestaltet hatte. Es wurde außerdem ein "Erzähllied zur Karwoche" gesungen, das von Pfarrer Hartmut stammt.