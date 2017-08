Für die einen, die Mitglieder vom Café Zeitlos, ist es eine gelungene Abwechslung. Für den anderen, Willi Biewald, ist es eine gelungene Überraschung zum 95. Geburtstag. Große Freude gab es beim Ausflug nach Neusorg dann auf beiden Seiten.

Groß wurden die Augen von Willi Biewald, als die Mitglieder des Café Zeitlos vor seiner Tür im Seniorenheim in Neusorg standen. Sie wollten ihrem ehemaligen Mitglied Willi nachträglich zum 95. Geburtstag gratulieren. Organisiert hatte die Fahrt Anni Priebe mit Schwestern der BRK-Bereitschaft der Kulmstadt. Dem Jubilar sang die Gruppe außerdem ein Ständchen und überreichte ein Geschenk. Man merkte Biewald die Freude an, dass ihn seine alten Bekannten nicht vergessen hatten. Vor rund einem Jahr hatte sich der Neustädter entschlossen, nach Neusorg in das dortige Seniorenhaus zu ziehen. Grund war, dass er sich immer schwerer mit dem Gehen tat, so dass er - von kleinen Ausnahmen abgesehen - mehr oder weniger auf einen Rollstuhl angewiesen ist.Würde Willi Biewald noch in Neustadt am Kulm wohnen, wäre er mit 95 Jahren dort der älteste Einwohner. Geboren wurde Biewald in Weidenhof bei Breslau. Nach seiner Kriegsgefangenschaft erfuhr er im Jahr 1948 von Verwandten, dass es seine Eltern nach Neustadt am Kulm verschlagen hatte. Er versuchte, Kontakt mit ihnen aufzunehmen und fand dort seine zweite Heimat. Im Jahr 1949 heiratete er seine Babette, die er fünf Jahre lang aufopferungsvoll pflegte, ehe sie 1998 verstarb.Der gelernte Huf- und Wagenschmied arbeitete zunächst bei der Flurbereinigung und übernahm später die Landwirtschaft seiner Schwiegereltern. Als er den Hof nur noch im Nebenerwerb betrieb, war er hauptberuflich in einer Fabrik in Weiden beschäftigt. Zu seinem 95. Geburtstag waren auch seine Söhne Gerhard, Alfred und Arnold mit ihren Familien gekommen, um zu gratulieren.