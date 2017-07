Das Bürgerfest in der Kulmstadt bringt den ersten Bierkönig hervor. Um den geeigneten Kandidaten zu finden, sind einige Prüfungen nötig.

Bierquiz Die Fragen zum Bierquiz bei der Wahl zum ersten Bierkönig der Kulmstadt beim Bürgerfest waren gar nicht so einfach. Hätten Sie gewusst, wie viele Korkflaschen pro Minute zum Weltrekord im Öffnen mit dem Mund nötig waren. Die richtige Anwort lautete hier 68 Flaschen. Oder dass nach einer offiziellen Schätzung 93 000 Liter Bier pro Jahr in britischen Bärten verschwinden. Nicht leicht war auch die Beantwortung, dass China mit 472 Millionen Hektolitern weltweit das Land mit der größten Bierproduktion ist. Deutschland bringt es auf etwa 96 Millionen Hektoliter. Oder, dass Märzen kein obergäriges Bier ist. Schließlich wurde noch gefragt, wie der Prozess der Bierherstellung, in dem Stärke in Zucker umgewandelt wird, heißt. Die richtige Antwort lautete "Maischen". (ww)

Trotz drohender dunkler Wolken über dem kleinen Kulm bildete ein ökumenischen Gottesdienst im Freien mit den Geistlichen Pfarrer Hartmut Klausfelder aus der evangelischen Kirchengemeinde der Kulmstadt und Pfarrer Sven Grillmeier aus der katholischen Pfarrei Kirchenlaibach den Auftakt zum 38. Bürgerfest.Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor unter der Leitung von Karin Müller-Bayer. Die Predigt hielt Pfarrer Grillmeier.Anschließend stießen Bürgermeister Wolfgang Haberberger, Stadtverbandsvorsitzender Karlheinz Schultes und die beiden Pfarrer auf ein Gelingen des Bürgerfestes an. Mit einem "O'zapft is" eröffnete schließlich Haberberger den gemütlichen Teil des Festes. Nicht zuletzt den unsicheren Witterungsverhältnissen und vielen Festen in unmittelbarer Umgebung war es geschuldet, dass sich der Festplatz zunächst nur langsam füllte.Als dann aber die Wahl die ersten Bierkönigs von Neustadt am Kulm anstand, hatte sich der Festplatz gut gefüllt. Die Bierkönigin des vergangenen Jahres, Carmen Trauner aus Weiden, verstand es hervorragend, die Wahl zu moderieren, zumal die Kandidaten von den Festbesuchern kräftig angefeuert wurden. Neben den einheimischen Anwärtern zum Bierkönig, Michael Kaußler, Dominik Scharf, Oliver Weiß und Karl Lorenz, stellte sich auch Patrick Nathan Marsh aus Hirschau zur Wahl.Insgesamt mussten die fünf Kandidaten vier Aufgaben bewältigen. Nach der Vorstellung der Kandidaten galt es neben Masskrugstemmen, Bierfilzweitwurf, Halbe-Mass-Wetttrinken, sechs Fragen zum Bier zu beantworten, Bierfilz-Haus-bauen und Senf-Brezen-Wettessen der Beste zu sein. Beim Masskrugstemmen und beim Bierfilzweitwurf hatte zunächst der in der Kulmstadt wohnende US-Amerikaner Karl Lorenz die Nase vorn.Insgesamt 7 Minuten 30 Sekunden hielt Lorenz dabei den Krug oben. Beim Wetttrinken war es dann Michael Kaußler, der die Halbe in 8 Sekunden leerte und sich kontinuierlich nach vorne schob. Bei den Quizfragen war es wiederum Michael Kaußler, der sich mit Oliver Weiß den ersten Platz teilte. Sie hatten von sechs Fragen vier richtig beantwortet. Nach den weiteren Disziplinen entschied schließlich das Senfbrezen-Wettessen den Wettbewerb. Michael Kaußler war der Schnellste und wurde von der Jury mit 120 Punkten zum ersten Bierkönig von Neustadt am Kulm gewählt.Er gewann nicht nur 50 Liter Freibier der Brauerei Maisel aus Bayreuth, sondern auch eine Grillparty für zehn Personen von der Firma Schinner aus Kemnath. Die restlichen Teilnehmer durften sich allesamt über Freibier der Bayreuther Brauerei Maisel freuen durften. Anschließend sorgten die Weinwallfahrer nicht nur im Festzelt, sondern auch im Freien und im Weinzelt des evangelischen Posaunenchores für beste Feststimmung.