In der Kulmstadt gibt es einen neuen Verein: Samba Secco e.V. hatte zur Gründungsversammlung ins Gasthaus Burucker geladen. 16 Gründungsmitglieder waren diesem Ruf gefolgt. Der von Alexander Roth erstellte Satzungsentwurf mit Geschäftsordnung wurde bereits im Vorfeld an die aktiven Spieler verteilt, so dass diese nach kurzer Aussprache rasch beschlossen werden konnte. Unter der Federführung von zweitem Bürgermeister Karlheinz Schultes und Birgit Roth ergaben die Wahlen: Reinhard Scharf (Vorsitzender), Alexander Roth (zweiter Vorsitzender), Grazyna Niewelt (Beisitzerin), Petra Würtele (Kassenprüferin), Michael Schraml (Kassenprüfer), Barbara Perl (Kassenverwalterin), Petra Eckert (Beisitzerin), Christina Walter (Schriftführerin) und Franziska Scharf (stellvertretende Schriftführerin).