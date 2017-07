Eine dicke Lippe darf am Samstag das Kasperle riskieren, wenn es von der Dorferneuerung erzählt. Das Besondere: Das Stück ist extra für Erwachsene.

Extra Puppen angefertigt

Kopf aus Schaumstoff

Filchendorf. Mit einem "Kasperltheater für die Großen" will die neu gegründete "Theatergruppe am Culm" am Samstag, 29. Juli, die Besucher des Abschlussfestes der Dorferneuerung unterhalten. Gegen 20 Uhr werden in der Premiere des Stückes "Kasperl und die Dorferneuerung" kleine Episoden aus dem Projekt des Dorfs erzählt. Natürlich spart das Kasperle nicht mit Nadelstichen gegen die Organisatoren und Verantwortlichen.Die Dorferneuerung lief unter der Amtszeit von drei Bürgermeistern. Im Stück werden sie als Könige dargestellt. Die Vorsitzenden des Vorstands der Dorferneuerung, Gerhard Dollhopf und später Manfred Rix, spielen die Hauptrollen. Der Kasperl steht dabei über allem und darf deshalb auch öfter mal eine dicke Lippe riskieren.Die Idee für ein derartiges Theaterstück entstand so: Bei einem der ersten Treffen, bei dem das Programm des Festes diskutiert wurde, beschloss der Vorstand, den Kindern ein Kasperltheater zu bieten. Lisa Plößner und Sandra Wenzel erklärten sich sofort bereit, sich darum zu kümmern. Aber auch für das Abendprogramm fehlte ein Höhepunkt. "Wie wär's mit einem Kasperltheater für die Großen", schlug einer der Anwesenden vor. Spontan kamen einige Vorschläge für das Manuskript, und die Aufführung war beschlossene Sache.Mit einem Kindertheatergestell kann man in diesem Fall aber nicht auftreten. Hier wäre alles etwas zu klein und nur die ersten Reihen könnten das Stück verfolgen. Also wurde ein größeres Modell geplant und in vielen Arbeitsstunden professionell gefertigt. Eine Herausforderung waren die Puppen. Es sollten sogenannte Klappmaulpuppen sein, ähnlich derjenigen, die Bauchredner verwenden. Durch die Bewegung des Mundes können sie mit dem Publikum "reden".Nach langwieriger Recherche im Internet und einigen Versuchen stand die Lösung fest. Der Kopf wurde grob aus Schaumstoff herausgeschnitten und mit Latex eingepinselt. Damit der Mund beweglich bleibt, musste er weit nach hinten eingeschnitten werden. Eine Bemalung mit Acrylfarbe sorgte für eine tolle Optik.Die passenden Gewänder für die Puppen fertigte Erna Matthes. Schon bei den Proben gab es viel Gelächter über die kleinen "Schwierigkeiten", die bei der Dorferneuerung von den Königen (Bürgermeistern) oder vom Vorstand gemeistert werden mussten. Optimistisch blicken die Akteure nun auf die Premiere, die am Samstag um 20 Uhr auf dem Gelände des neuen Dorfzentrums in Filchendorf stattfinden soll.