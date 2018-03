Zum Tag der offenen Tür mit Anmeldetag hatte am Sonntag das "Haus der kleinen Füße" eingeladen. Die Besucher konnten sich ein Bild von der Einrichtung in den Bereichen Kindergarten, Kinderkrippe und Schulkindbetreuung machen, Eindrücke sammeln und Informationen zur Arbeit dort mit nach Hause nehmen. In allen Räumen standen die Erzieherinnen für Fragen zur Verfügung. Der Evangelische Diakonieverein mit Vorsitzendem Pfarrer Hartmut Klausfelder gab Einblicke in die Arbeit des Trägers und das Angebot der musikalischen Früherziehung, die Musikarche. Die Leiterinnen Maria Katrin Kahl und Daniela Preißinger nahmen die Neuanmeldungen für das kommende Kindergartenjahr entgegen. Im Untergeschoss hatte der Elternbeirat mit seinen Helfern ein Kuchenbuffet aufgebaut. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Torte oder Kuchen ließen die Gäste den Nachmittag entspannt ausklingen.