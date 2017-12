Weihnachtliche Blasmusik von den "Straßenmusikanten" um Johannes Gruber, dampfender Glühwein aus den mit Tannenzweigen geschmückten Holzbuden und der Duft der Bratwürste vom Grill - die beschauliche Atmosphäre des Adventsstandls lockt jede Menge Besucher auf den Schlossplatz.

Zum siebten Mal gestaltet der Oberpfälzer Waldverein einen Weihnachtsmarkt an einem Adventssonntag. Zum siebten Mal ist auch der Stand des Klosterladens der Benediktinerabtei Münsterschwarzach mit einem vielfältigen Warensortiment vertreten. Von Christstollen über Kaffee aus Afrika bis zu Christbaumschmuck und in Handarbeit gefertigten Filzprodukten reicht das Angebot. Neu sind die bunten Topfuntersetzer aus Filz, die die Künstler in Form von Tieren hergestellt haben.Der gesamte Verkaufserlös kommt der Missionsarbeit von Hildegard Witt in Tansania zugute. Aus Münsterschwarzach war Bruder Manuel - ein Cousin von Stadtrat Franz Witt - in seine Heimatstadt gekommen. Viele alte Bekannte und Stammgäste des Adventstandls freuten sich über ein Gespräch mit dem Ordensmann.