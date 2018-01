Am Sonntag, 11.Februar, wird es in Neustadt/WN bunt

Aufwendige Prunkwagen mit märchenhaften Prinzenpaaren, fesche Gardemädels und viele Fußgruppen und kreative Gefährte haben sich für den Faschingszug bereits angemeldet. Nach einer nur vier Wochen dauernden Saison steigt der Höhepunkt des närrischen Treibens in der Kreisstadt am Sonntag, 11. Februar.

Mitmachen Anmeldungen weiterer Teilnehmer nimmt Julian Kuttner, Telefon 0151/22646547, julian.kuttner@t-online.de, entgegen. Bei ihm melden sich auch alle, die einen Verkaufsstand betreiben möchten.



Chips und Popcorn werden am Samstag, 10. Februar, von 11.30 bis 12.30 Uhr vor der Stadthalle an die Teilnehmer ausgegeben. Um das Wurfmaterial finanzieren zu können, bitten die Vereinsvertreter die Zuschauer, Faschingszug-Abzeichen zu kaufen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, informierten der Faschingsverein und Verkehrssachbearbeiter Tobias Wirth von der Polizeiinspektion die Teilnehmer über die Spielregeln für ein ungetrübtes Feier-Vergnügen. Das Herunterreichen und der Ausschank jeglicher Getränke von Wagen an Besucher ist verboten.Die maximal zulässige Höhe für Umzugsfahrzeuge beträgt 5,40 Meter. Allgemein muss auf den verkehrssicheren Zustand der Fahrzeuge geachtet werden. Bei der Anfahrt vor Zugbeginn dürfen sich keine Personen auf den Ladeflächen oder den Aufbauten aufhalten. Zuschauer und Kinder halten nicht immer Abstand zu den Umzugswagen. Mindesten vier Begleiter müssen deshalb jedes Fahrzeug flankieren. Bei Fahrzeugen mit Anhängern sind mindestens sechs Aufpasser Vorschrift. "Es soll ein schöner Faschingszug werden und nicht durch irgendeinen Blödsinn in ein schlechtes Licht geraten", sagte Wirth und bat, Auffälligkeiten sofort bei der Polizei oder der Zugleitung zu melden. Auch zivile Einsatzkräfte werden im Einsatz sein. Der Gaudiwurm startet um 14 Uhr unter Leitung der Feuerwehr Neustadt. Die Umzugswagen beziehen ab 13 Uhr ihre Posten auf den ihnen zugewiesenen Startplätzen in der Inneren-Flosser-Straße. Ab 13 Uhr wird außerdem die Ortsdurchfahrt gesperrt. Später eintreffende Wagen müssen ihren Startplatz über den Tunnel und die Umgehung aus Richtung Störnstein anfahren. "Das Ausspielen von lokalen, nationalen oder internationalen Themen bereichert unseren Zug und wurde in den vergangenen Jahren immer besser", sagte Julian Kuttner, der zusammen mit Kevin Hammer für die Organisation des Zuges verantwortlich zeichnet. Um 15.30 Uhr geht das ausgelassene Treiben bei der After-Zug-Party im Parkdeck weiter. Ab 17 Uhr ist die Ortsdurchfahrt für den Verkehr frei