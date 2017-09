Der Kreisjugendring setzte die beliebten Kanufreizeiten mit einer neue Tour auf der Altmühl fort. Mit 12 Kindern, 3 Betreuern und 5 Kanadier-Booten ging es in drei Etappen von Dollnstein im Altmühltal über Eichstätt bis nach Rieshofen.

Nach kurzer Einweisung und ersten Paddelübungen erkundeten die Kanuten einen landschaftlich reizvollen Flussabschnitt. Ein besonderes Erlebnis war es, mit dem Kanu durch Eichstätt zu fahren. An den Abenden suchten die Teilnehmer via GPS einen Schatz im Römerkastell in Pfünz. Als Stützpunkt diente das Jugendhaus Schloss Pfünz, wo auch ein Grillabend mit Lagerfeuer stieg