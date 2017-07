Neustadt. Endlich ist es soweit. Jetzt noch einchecken und dann geht's ab über den großen Teich. Die zehn Jugendlichen aus dem Landkreis und der Stadt Weiden sowie ihr Betreuer Max Käs können es kaum noch erwarten. In wenigen Stunden werden sie ihre amerikanischen Freunde wiedersehen, die sie im vergangenen Jahr bei deren Besuch im Landkreis kennengelernt haben. Im Rahmen des Austauschprogramms von Operation Friendship werden die Jugendlichen bei amerikanischen Gastfamilien in Grafton im Bundesstaat Massachusetts untergebracht sein und gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm erleben. Unter anderem geht es für zwei Tage nach New York sowie in die Bundeshauptstadt Boston. Aber auch die Freizeit kommt nicht zu kurz mit Wasserskifahren oder beim Besuch eines Freizeitparks. Zum ersten Mal beteiligt sich auch gleichzeitig eine Gruppe aus dem neugegründeten OF-Chapter bei Paris am Programm. "Das ist fantastisch", schwärmt die 16-jährige Elisa Bäumler aus Weiden. "Jetzt kann ich nicht nur meine Englischkenntnisse aufpeppen, sondern auch Französisch üben." Sie wird nämlich gemeinsam mit einer jungen Französin in ihrer Gastfamilie untergebracht sein. Bild: stn