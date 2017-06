Eintägige Rundfahrt am 2. Juli

Weiden. Vom Wikinger-Schach bis zum Holzweg: Mit neuen Stationen und Attraktionen glänzt die NEW-Radltour, zu welcher der Landkreis am Sonntag, 2. Juli, einlädt. Die Organisatoren, Barbara Mädl und Hannes Gilch, haben sich dazu einiges einfallen lassen. Die diesmal nur eintägige Tour richtet sich besonders an Familien. Deshalb hätten die Planer bei der Streckenauswahl nicht nur auf wunderschöne landschaftliche Ausblicke und ein eher flaches Höhenprofil geachtet, sondern auch Stationen mit abwechslungsreichen Aktivitäten für Kinder eingebaut, teilt das Landratsamt mit.

Der gut 32 Kilometer lange Rundkurs führt vom "Kiesi-Beach" in Pressath über den Holzweg-Lehrpfad bei Eschenbach hin zur Grafenwöhrer Naturbühne "Schönberg" und wieder zurück. Der Kreisjugendring organisiert in Grafenwöhr ein Wikinger-Schach. Und auch die Waldjugend Eschenbach bringt den Kindern einen Holzweg näher.Bei einer Brotzeit mit regionalen Produkten und Aktiv-Snacks wie Säften aus dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald können sich die Teilnehmer für die Weiterfahrt stärken. "Die Städte Pressath, Eschenbach und Grafenwöhr haben uns bei der Planung toll unterstützt", berichtet Barbara Mädl, Leiterin der Landkreisentwicklung und Tourismus beim Landratsamt. Bei der Umsetzung mischen die Concordia Windischeschenbach und die Feuerwehr Mantel (Verkehrsabsicherung) mit. Neben einem schönen Radl-Sonntag winkt den Teilnehmern noch ein hochwertiges Fahrradwerkzeug-Set als Erinnerungsgeschenk. "Bewährtes wird noch besser", freut sich Landrat Andreas Meier.Anmeldeschluss ist am 29. Juni. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Kontakt und Anmeldung: Landratsamt Neustadt, Stadtplatz 38, 92660 Neustadt/WN, Telefon 09602/79 1070, radltour@neustadt.de