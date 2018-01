Eine wunderbare Farbenpracht bot sich den Zuschauern beim Oberpfälzer Gardetreffen in der Turnhalle des Gymnasiums. Über 20 Garden präsentierten sich in einfallsreichen, zur Musik passenden Kostümen. Auf der Bühne zeigten die Truppen aus Orten zwischen Tirschenreuth und Regensburg Garde- und Showtänze.

Ob Gardemarsch, oder Titel wie "Traumschiff", "Bayerisch", "Reise um die Welt", "Alice im Wunderland", "Welcome to the Candy Shop", "Black Swan", "Wikinger" oder auch nur "Grell-Schrill und Rockig" - die einstudierten Figuren begeisterten die Besucher.Der Verein Neustädter Faschingszug richtete dieses Gardetreffen aus, das sich als Mosaikstein mit in die Veranstaltungen zur 800-Jahr-Feier der Stadt einfügt. Mit dabei waren Vereine und Garden aus Reuth, Amberg, Botzersreuth, Fischbach, Plößberg, Diesenbach, Schwandorf, Sulzbach-Rosenberg, Steinberg, Nittenau, Nabburg, Oberviechtach, Neutraubling, Haselmühl, Amberg, Kümmersbruck, Stulln, Sarching, Beratzhausen, Mitterdorf, Vohenstrauß und Kohlberg. Bereits am Vormittag hatte Bürgermeister Rupert Troppmann die Prinzenpaare und Präsidenten bei einem Empfang in der Stadthalle begrüßt. Er freute sich, dass seine Stadt erstmals in der Geschichte des Faschingsvereins das Spektakel ergattert hatte.

(phs) 800 Jahre wird eine Stadt nicht alle Tage alt. Nicht zuletzt deswegen sollen die 28 Festdamen der Feuerwehr samt ihrer beiden Betreuerinnen etwas hermachen. Die Stadt bezuschusst daher jedes Dirndl für die 28 feschen Aushängeschilder mit 50 Euro. Das entschied der Kulturausschuss. Zusätzlich bekommen die Damen einheitliche Poloshirts mit Jubiläumslogo. Die jungen Frauen werden ihre Dirndl beim Festkommers und beim Festzug der Stadt vorführen. Zudem übernehmen sie die Bedienung der Gäste bei der Jubiläumsserenade an der Stadthalle.

(phs) Die Stadt beteiligt sich im Sommer an der Ferienfreizeit des Vereins "Learning Campus". So stand es in der Beschlussvorlage des Kulturausschusses. Doch so leicht ging der Tagesordnungspunkt nicht durch. Bernhard Knauer (CSU) will sich vor allem mit den Kosten näher beschäftigen.

Die Verwaltung schlägt vor, dass sich die Stadt für Neustädter Kinder mit je 65 Euro, das sind 50 Prozent der Kosten, an dem Programm des Erlebnispädagogik-Vereins beteiligt. Dazu zählen etwa Kanutouren, Museumsbesuche und Schnitzeljagden. "Da wissen wir nicht, welche Summe auf uns zukommt, je nachdem wie viele Kinder teilnehmen. Unseren eigenen Kinderferienclub bezuschussen wir nur pauschal. Und wer steckt überhaupt hinter dem Verein?", hat Knauer Bedenken. Tanja Kippes (CSU) versicherte, dass der "Learning Campus" aus Trabitz keine Konkurrenz zum Kinderferienclub sei. Achim Neupert (SPD) hält 65 Euro pro Kind auch nicht für übertrieben. "Mit Verpflegung ist das ein guter Preis."Zweiter Bürgermeister Heiner Maier fasste die Gemütslage der Ausschussmitglieder so zusammen: "Wir sind für das Projekt, wollen aber noch einige Basisinformationen einholen."

Stadtbücherei. Heute, 16 bis 18 Uhr.DJK - Badminton. Heute, 20 Uhr, Training, Realschulturnhalle.DJK - Eltern-Kind-Turnen und Purzelvolk. Heute, 16.30 Uhr, in der Gymnasiumsturnhalle.DJK - Tischtennis. Heute Training: 17.15 Uhr Jugend, 19 Uhr Erwachsene in der Hauptschulturnhalle.Eisstockfreunde. Heute, 14 Uhr, öffentliches Stockschießen auf der Sportanlage. Sportgeräte vorhanden.Jahrgang 1943. Donnerstag, 19 Uhr, Monatsstammtisch in "Peters Restaurant".Karate-Dojo. Heute, 18.30 Uhr, Training, Gymnasiumshalle.Lungensport. Heute, 15 Uhr, in der Grundschulturnhalle.Schützenverein "Eichenlaub". Heute, 19 Uhr, Training.Stadtmuseum. Heute, 14 bis 17 Uhr.Strickrunde. Heute, 13.30 Uhr, im Pfarrsaal.VdK - Rehasport. Heute Wassergymnastik in der Schwimmhalle, 18 Uhr Gruppe I, 18.45 Uhr Gruppe II.Zitherclub. Heute, 19.30 Uhr, Probe im Clubraum, Rabuskyweg 6.