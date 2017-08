Zusammen mit ihrer Betreuerin Karin Schraml erhielten über 20 Kinder einen interessanten Einblick hinter die Kulissen der Sparkasse. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren die klimatisierten Räume überaus angenehm.

Franziska Kraus erklärte die Funktionsweise des Geldautomaten. Zuerst durften die Kinder die Geldscheine selber in die Zählmaschine mit Falschgelderkennung einlegen. Danach legten sie Zehner, Zwanziger und Fünfziger in die jeweiligen Kassetten des Geräts.Dann ging es in den Übergaberaum für den Geldtransporter mit seinem schusssicheren Panzerglas. Kraus zeigte den Mädchen und Buben auch den Geldtresor fürs Wochenende. Über die Personenschleuse, die von außen nur mit einem Fingerabdruck passiert werden kann und außerdem mit einer Gesichtswaage versehen ist, ging es wieder in die Schalterhalle.Dort führte Filialdirektor Wolfgang Huber die Gruppe in den großen Tresorraum. Vor dem Betreten des Vorraums entsicherte Huber zuerst einmal die Eingangstür. Die Kinder waren so ruhig, dass sie sogar das Entriegeln der Tür hören konnten. Nach dem Vieraugenprinzip musste der Filialleiter und eine Mitarbeiterin nacheinander die Geheimzahl eintippen, bevor die jungen Besucher die tonnenschwere Stahltür des Tresors öffnen durften.Daneben lernten sie die Funktionsweise der Schließfächer kennen. Während die einen im Keller beobachten konnten, wie der Roboter den Behälter eines Schließfachs zum Ausgabeschacht beförderte, warteten die anderen im Schließfachraum, der nur mit Karte betreten werden kann, auf die Schatulle, um sie in Empfang zu nehmen.Sehr zur Freude der Kids war die Schatulle mit Süßigkeiten gefüllt. Interessant war auch, dass sich die Scheibe der Eingangstür beim Betreten milchig eintrübte, um so den Blick von außen zu verhindern. Weiterhin konnte mit Hilfe einer Videokamera überprüft werden, ob sich vor der Tür eine verdächtige Person aufhält.In der Zwischenzeit fochten die Heranwachsenden der zweiten Gruppe spannende Kämpfe am offiziellen DFB-Turnierkicker aus. Zur Erinnerung erhielt jeder eine Medaille. Für die beiden besten, Jonas Liebl und Moritz Spachtholz, gab es noch einen Pokal dazu.Während sich alle ein Eis schmecken ließen, erzählte Wolfgang Huber noch packend vom Überfall in der Sparkasse vor 14 Jahren. Der Täter wurde geschnappt.