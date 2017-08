Lichterprozession durch den Felixwald zur Ehre der Muttergottes

Knapp 100 Unerschrockene, wie Pater Rafau angesichts der unsicheren Witterung sagte, ließen den Feiertag Mariä Himmelfahrt mit einer eindrucksvollen Andacht ausklingen. Sie beteten zunächst in der idyllisch gelegenen Bildkapelle "zu unserer himmlischen Mutter". Dann zogen sie mit der mit Blumen schön geschmückten Mutter-Gottes-Statue in einer Lichterprozession im Schein vieler Kerzen singend durch die Felixkirche. Nach Fürbitten und der Weihe an die Muttergottes, unsere Fürsprecherin im Himmel, spendete der Franziskaner-Minorit den eucharistischen Segen. Dank galt den Initiatoren Christine Caloiero und Josef Ziegler. Bild: Schönberger