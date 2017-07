Die Freyung verwandelt sich am Samstag, 15. Juli, in eine große Festmeile. Um 15 Uhr heißt es "Oazapft is". Dann geht es zwischen Hotel Grader und Rathaus rund. Nichts wird fehlen, was das Festgast-Herz begehrt.

Gegen 14.45 Uhr marschieren die Stadtkapelle, die Historische Bürgerwehr, der Heimat- und Volkstrachtenverein, eine Abordnung des Stadtrats und der teilnehmenden Vereine vom Rathaus hinunter zur Musikbühne in der Freyung. Die Bürgerwehr lässt es krachen, dann greift Bürgermeister Rupert Troppmann zum Schlegl und zapft das erste Fass Bier an. Die Mass kostet heuer 5,40 Euro, das sind 40 Cent mehr als im Vorjahr.Auf zwei Bühnen spielt die Musik, auf der großen am Nachmittag die Neustädter Stadtkapelle und am Abend die King Size Combo, auf der kleinen die "Waldnaabtaler Bauernmuse" und abends die "Neisteder Zoiglmusi". Am Abend geht auf dem Parkplatz vor der ehemaligen "Eiche" in der Jugendecke des Jugendgremiums mit einem DJ der Punk ab.Die Speisekarte lässt keine Wünsche offen. Der Katholische Frauenbund bäckt wie immer den begehrten Dotsch, und der Lions-Club Neustadt-Lobkowitz serviert ein Spanferkel. Natürlich gibts auch Fische, Burger, Grillspezialitäten, Pizza aus dem Holzofen, Döner und sogar vegetarische Gerichte, dazu Kaffee und Kuchen. Verdursten muss auch keiner. Dafür sorgen unter anderem La Cocktail und die Feuerwehr mit einem Weinzelt.Auf die Kinder wartet ein buntes Unterhaltungsprogramm. Das Angebot reicht von Karussell, Hüpfburg, Torwand, Bobbycar-Rennen, Basketball- und Fußballspielen, Kinder schminken, Streichelzoo, Asphaltstockschießen, und, und, und. Das Rote Kreuz verkauft Lose für die neue Rettungswache.Die Ortsdurchfahrt ist von Samstag, 15. Juli, 10 Uhr, bis Sonntag, 16. Juli, 12 Uhr, gesperrt. Die Bushaltestellen in der Freyung werden nicht angefahren. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Stadtplatz und in der Knorrstraße ist frei. Die Stellplätze können genutzt werden.