13 000 Sportler bewerben sich, 350 dürfen mitmachen. Michael Weber (29) kann beim Casting punkten und qualifiziert sich als Teilnehmer der RTL-Show "Ninja Warrior".

Ninja Warrior Germany 2017 Bereits 2016 startete RTL nach amerikanischem Vorbild die deutsche Version von "Ninja Warrior". Die guten Einschaltquoten veranlassten den Privatsender, die erfolgreiche Show 2017 zu wiederholen.



In der Sendung müssen extrem sportliche Kandidaten einen anspruchsvollen Hindernisparcour bewältigen. Wer diesen schafft, qualifiziert sich für die nächste Runde. In 7 Vorrunden dürfen 350 Athleten zeigen, was sie drauf haben. Danach gibt es ein Halbfinale und schließlich ein Finale. Die erste Folge von "Ninja Warrior Germany 2017" war am 12. August zu sehen, 6 weitere Vorrundenshows folgen nun jeden Samstag. Moderiert wird die Sendung von Frank "Buschi" Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra.



Wann der Neustädter Michael Weber zu sehen ist, steht noch nicht fest. "Das weiß ich leider selber nicht", bedauert der 29-Jährige. "Wir schauen halt jetzt jeden Samstag." Zur Aufzeichnung war Weber in Karlsruhe. (mic)

Am vergangenen Samstag ging's los. Zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr versuchten sich die ersten 50 Athleten an dem Parcour. In insgesamt 7 Vorrunden werden die Besten der Besten ermittelt. Wer weiterkommt, darf ins Halbfinale und dann ins Finale.Michael Weber: Wir haben die Sendung im vergangenen Jahr zum ersten Mal gesehen. Dann haben wir uns entschlossen mitzumachen.Unsere ganze Familie. Meine Eltern, meine Freundin Carolin und ich.Ja, und zwar mit Bewerbungsschreiben und einem Video.Dann sind wir zum Casting nach München eingeladen worden.Man musste 5 Disziplinen absolvieren. Es waren Ausdauer, Balance und Kraft gefragt. Es gab überall nur einen Versuch. Wer es geschafft hat, war weiter, wer nicht, flog raus. Ich war als einziger unserer Familie erfolgreich, deshalb bin ich sehr glücklich und froh, es in die Sendungen geschafft zu haben.Ja, ich trainiere jeden Tag und mache Kraftsport. Früher habe ich auch Leichtathletik und Kampfsport betrieben.Ich denke, man muss ein leidenschaftlicher Sportler sein, um überhaupt eine Chance zu haben. Gezielt vorbereiten kann man sich nicht wirklich, denn man weiß ja nicht, was einen erwartet. Manche hatten Teile des Parcours vom Vorjahr zu Hause nachgebaut und sind trotzdem gescheitert.Ich habe 10 Kilo abgenommen. Man spürt jede 500 Gramm, die man mehr wiegt. Mein Konzept lautete Pute, Reis, Gemüse. Das heißt, Eiweiß, gute Kohlenhydrate und Vitamine.Ja, Griffkraft ist sehr wichtig, um sich an den Stationen halten zu können. Die Unterarme müssen gut trainiert sein. Ich habe vorher viel gehangelt, auch Kreuzheben hilft, um diese Muskulatur aufzubauen.Gib alles, mach keinen Leichtsinn und überlege gut - das war mein Plan.Das darf ich leider nicht verraten (schmunzelt). Wir mussten vorher unterschreiben, dass wir nichts ausplaudern. Aber ich denke, es bleibt spannend.Ach, ich hatte eigentlich vor allen Übungen Respekt. Ich habe versucht, alles konzentriert anzugehen und nichts auf die leichte Schulter zu nehmen.Ich bin gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, habe vorher in München gearbeitet und leite jetzt unseren Familienbetrieb, das "Powerfit" in Neustadt. Mit einem eigenen Studio tue ich mich leichter, als so manch anderer.Ja, warum nicht. Es war alles super organisiert. Ärzte und Physiotherapeuten standen bereit, die Verpflegung war top.