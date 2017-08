Tiefstes Loch der Erde, schönster Basaltkegel Europas, längster Bahntrassen-Radweg Bayerns und schönste Burgruine - kaum ein anderer Naturpark kann mit so vielen Superlativen aufwarten wie der Nördliche Oberpfälzer Wald. Dazu wechseln stille Weiherlandschaften mit ausgedehnten Zauberwäldern, bizarre Felslandschaften mit wildromantischen Bachtälern. Damit die Besucher diese auch finden, hat die Naturparkverwaltung jetzt einen überarbeiteten Flyer im neuen Design herausgebracht - erstmals auch in englischer und tschechischer Sprache.

Die Broschüre enthält überblickartig alle wesentlich prägenden natürlichen wie kulturellen Sehenswürdigkeiten, Ziele und Besonderheiten in stilisierter Form, um so dem Betrachter in leicht verständlicher Weise einen Eindruck über die Eigenheiten dieser Natur- und Kulturlandschaft zu vermitteln. Schon der erste Blick überrascht, was eigentlich in der Region so alles entdeckt und erlebt werden kann. Selbst der profunde Kenner wird auf so manches, ihm bislang noch unbekanntes Kleinod stoßen.Wer kennt schon die mystischen Steinsäulen von Weihersberg nebst Eichenallee und Pichlberger Höhe oder den legendären Stein der Weisen bei Tännesberg. Wie wäre es zur Abwechslung mit dem Aussichtshügel Vogelherd in Plößberg oder einem Abstecher zur Linde in Münchhof nebst Bildsäule in Pauschendorf? Weitere Raritäten sind das fast vollständig erhaltene historische Scheunenviertel am Ortseingang von Kaltenbrunn oder die stilvolle Friedhofsanlage rund um die alte Kirche St. Jakob in Schirmitz mit ihren schlichten, bayernweit einmaligen Holzkreuzen. Dagegen erinnert die Steinerne Brücke bei Unterwildenau an ihr Regensburger Original. Bereichert wird das Ganze mit ausgewählten Einkehrmöglichkeiten. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt.Die handlichen Prospekte sind ab sofort bei allen Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet sowie im Landratsamt Neustadt kostenlos - auch in größeren Stückzahlen - erhältlich.