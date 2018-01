Das Gymnasium war am Sonntagnachmittag fest in närrischer Hand. Zum ersten Mal ging dort mit dem Verein "Neustädter Faschingszug" als Gastgeber das Oberpfälzer Prinzengardetreffen über die Bühne. Die Verantwortlichen hatten die Turnhalle zum großen Festsaal umfunktioniert. Die Tische waren für die Faschingsgesellschaften, Garden und auch meist für den jeweiligen Hofstaat oder Elferrat extra gekennzeichnet worden.

Michael Hierold, Vorsitzender des Vereins "Neustädter Faschingszug", hatte schon vor zwei Jahren mit seiner Führungsriege die Idee, das Treffen in die Kreisstadt zu holen. So lange vorher muss sich eine nämlich Faschingsgesellschaft um dieses Ereignis bemühen.Das Oberpfälzer Prinzengardetreffen soll laut Hierold auch als Teil der Jubiläumsfeier der Stadt in die Geschichte der Kommune und des Vereins eingehen. Die Veranstaltung war dank der Mitwirkung von 22 Faschingsgesellschaften aus der Oberpfalz bestens besucht. Die Stimmung im Saal war super, als die Zuschauer die jeweiligen Garden mit ihren Schlachtrufen auf die Bühne begleiteten. Egal, ob es ein "Schmidmühlen - oho", das "Sari-Wari" oder das "Berri Berri" war: Die Laune stieg an und zugleich auch die Spannung, welche Tänze präsentiert werden. (Ausführlicher Bericht folgt.)