Die "OM-Bigband" unter Leitung von Werner Hederer begeisterte bei der Serenade in der Freizeitanlage. Die Musik machte die wenigen Regentropfen vor Beginn mehr als wett. Unverkennbar und immer wieder faszinierend ist dieser Sound, den die Gruppe mit drei Saxophonen, vier Trompeten, drei Posaunen, den Rhythmusinstrumenten und dem Schlagzeug aus sich herausholt.

Dritter Bürgermeister Heribert Schubert führte durchs Programm, in dem sich heiße Rhythmen, Welthits und die typischen Bigband Sounds ablösten. Mit einem Titel aus "Star Wars" begann der Abend. Schubert erläuterte auch die "Herkunft" der OM-Bigband, die das zweite Standbein der "Oberpfälzer Musikanten" ist. "Mack the Knife", die vertonte Moritat von Mackie Messer aus Bertold Brechts Dreigroschenoper, "New York, New York" und der Ausflug an die Copacabana kamen gut an. Steffi Mittelmeier und Herbert Mückl präsentierten die Gesangseinlagen. Die Besucher dankten mit begeistertem Beifall, damit war die Zugabe schon bestellt.