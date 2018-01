Die Neustädter Garde steht Spalier, Anna I. und Matthias II. schreiten hindurch. Ihre Orden scheppern beim Gehen. Das Prinzenpaar aus Botzersreuth wird im Laufe dieses Abends noch eine ganze Menge Orden sammeln - und närrische Spiele absolvieren.

Auf lange Nacht eingestellt

Handschellen angelegt

Neustadt. Etliche Hoheiten aus der ganzen Oberpfalz sind zum Neustädter Tollitätentreffen angereist. "Dieser regionale Zusammenhalt an Fasching ist nicht selbstverständlich", freut sich der Neustädter Zeremonienmeister Georg Kunz. Insgesamt 16 Prinzenpaare schreiten durch das Spalier der Neustädter Garde, davon gleich drei aus Neustadt selbst. Die jüngste ist die neunjährige Sophie, Neustädter Kinderprinzessin. Sie trägt das gleiche güldene Kleid wie die "große" Prinzessin Elisabeth von Katertreu, bestickt mit silbernen Ornamenten, und ein glitzerndes Krönchen."Wir haben uns auf eine lange Nacht eingestellt", sagt der Hammerleser Faschingsprinz Raphael. Der 21-Jährige hat sich von Prinzessin Malin zur Regentschaft überreden lassen. Ganz in grün tritt das Paar samt Gefolge auf, Malin hat sich sogar die Haare grün gefärbt. Raphael zeigt die fünf bereits getauschten Orden und betont: "Das Prinzenpaartreffen gehört einfach zum Fasching dazu." Genauso wie ihr Tanz, den die beiden in nur drei Stunden gelernt haben.Nach vielen Vorbereitungen und hartem Training ist nun endlich das Vergnügen an der Reihe: Die Oberpfälzer Hoheiten dürfen ausgelassen feiern und sich bei Geschicklichkeits- und Ratespielen messen. "Heut heißt es mehr als zu regieren, heut heißt es; Spiele absolvieren", kündigt Daniel Sommer, Präsident des Vereins Neustädter Faschingszug, an.Ganz zur Aufgabe der ersten Spielrunde passt das diesjährige Disney-Motto der Nabburger Faschingsgesellschaft. Mit "Gaudigaudi, helau"-Rufen unterstützt der Hofstaat das Prinzenpaar Franziska und Luigi - ganz in Cinderella-Art müssen alle Prinzen jetzt beweisen, wie gut sie ihre Prinzessinnen kennen und ihnen den richtigen Schuh anziehen. Schlicht in silber oder schwarz? Oder doch eher ausgefallen wie die Vohenstraußer Prinzessin, die Sneaker trägt oder Prinzessin Katharina vom TSV Reuth mit "Modell brauner Winterschuh"?Während in der ersten Spielrunde noch alle Paare punkten können, bringen Erdnussbutter, Limette und Hering schließlich die Entscheidung: Im Finalspiel "Schmecken mit verbundenen Augen" gewinnt das Botzersreuther Prinzenpaar knapp vor den beiden Plößberger Regenten aus dem Landkreis Tirschenreuth.Doch der Name "Tollitätentreffen" täuscht: Nicht nur die Prinzenpaare feiern hier zusammen, viele haben ihren gesamten Hofstaat dabei. Nadine und Mia zum Beispiel tanzen in der Windischeschenbacher Garde. "Wir sind schon mehr als sieben Jahre beim Faschingsverein aktiv", sagt Mia. "Trotzdem ist das heuer unser erstes Prinzenpaartreffen." Mit ihren blauen Federhüten stechen sie gleich heraus aus der bunten Masse der Faschingsbegeisterten.Beide sind auf dem Weg zur Tanzfläche, wo Gardemädels aus Botzersreuth gerade zum Gruppentanz animieren. "Dazu lassen wir uns gern überreden." Vorher machen die beiden aber noch schnell ein Selfie. Sie finden, dieser Abend muss festgehalten werden.Um das Festhalten geht es auch bei Matti und Boschi vom Vohenstrausser Faschingsverein. Die beiden sind zur Unterstützung von Prinz Christian und Prinzessin Ramona angereist - in Handschellen. Warum? "Wir haben uns jeden Fasching verloren. Das wollten wir heuer verhindern, deshalb haben wir uns einfach aneinandergekettet."Und die Handfesseln kämen erst am nächsten Morgen ab, beteuern sie. Zum diesjährigen "Wikinger"-Motto habe er sich sogar extra einen Bart wachsen lassen, scherzt Boschi. "Ich möchte natürlich auch wissen, was sich die anderen Vereine heuer überlegt haben", sagt er. "Neugierig bin ich schon."