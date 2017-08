Senioren-Union besichtigt Seen in Italien und Schweiz

(es) Wasserwelten und Alpenpanorama: Luganer See, Lago Maggiore, Ortasee und Comer See waren Ziele einer Reise des Kreisverbandes der Senioren-Union. Eine Reise, bei der sich Tunnel an Tunnel reihte, darunter auf der Hinfahrt der San-Bernadino- und auf der Rückfahrt der St.-Gotthard-Tunnel. Dabei hatte die Gruppe um Organisator Dieter Placzek aus Grafenwöhr und Busfahrer Helmut Gärtner Glück: Traumhaftes Wetter begleitete sie.

Erster Höhepunkt der viertägigen Fahrt war eine Stadtbesichtigung von Lugano im Schweizer Kanton Tessin. Mit Motorbooten steuerte man tags darauf "Isola Bella" und die Fischerinsel im Lago Maggiore an. Ein barocker Palast und italienischer Garten im Barock-Stil mit üppiger mediterraner Vegetation beeindruckten die Reisenden ebenso wie die kleinere Fischerinsel mit ihrem mittelalterlichen Charme und den schmalen Gassen. Obendrein gab es noch eine Fahrt zum Ortasee, der gleich auf drei Seiten von Bergen umgeben ist.Die Fahrt zum Comer See in der Region Lombardei und eine Kreuzfahrt darauf waren zwei weitere Höhepunkte. Bei der Freizeit in Como besichtigten die meisten den Dom, schauten sich aber auch in den Geschäften der Seidenstadt nach einem passenden Schnäppchen um. Auf der Heimfahrt machte man noch Station in Schaffhausen und besichtigte dort den Rheinfall, der größte und wasserreichste Wasserfall Europas.