In den Gasthof "Zum Bären" kehrt wieder Leben ein. "Endlich", werden nicht nur viele Neustädter sagen. In dem seit nunmehr acht Jahren leerstehenden Traditionslokal eröffnet demnächst die Trattoria "Santa Sofia".

Damit erfährt das gastronomische Angebot am Stadtplatz eine weitere Bereicherung. Nach der "Taverne Rhodos" wird es in Neustadts guter Stube ein zweites Restaurant geben. Spätestens zur Neustädter Kirwa soll nach den Worten von Giuseppe De Vita, der gegenüber die Eisdiele betreibt, das Speiselokal öffnen. Er ist der Geschäftsführer der De Vita Immobilien GmbH, die den "Bären" gekauft hat.Die Trattoria hat er nach seinem ersten Enkelkind getauft, das Tochter Cinzia De Vita vor zwei Wochen auf die Welt gebracht hat. Das sei in Italien so ein wenig Tradition. Chef im "Santa Sofia" wird ein 26-Jähriger aus Apulien sein, der schon acht Jahre als Koch in Weiden Erfahrung gesammelt hat. Auf der Speisenkarte stehen Salat, Pizza, Pasta, Fleisch- und Fischspezialitäten.Zurzeit läuft der Innenausbau. Als nächstes werden neue Fenster eingebaut, nach den Vorgaben des Denkmalschutzes. Giuseppe De Vita verspricht ein "schönes Ambiente". Alles werde neu. Im Erdgeschoss stehen 80 Plätze zur Verfügung. Hinzu kommt im ersten Stock ein Saal mit weiteren 50 Plätzen. Erst nächstes Jahr soll der Biergarten öffnen, ebenso zehn Gästezimmer. Zudem sind im Obergeschoss zwei Wohnungen geplant.