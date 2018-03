Seit fast 700 Jahren verbindet die Goldene Straße Bayern und Böhmen. Seit Donnerstag will ein neues Projekt die Natur- und Kulturschätze entlang der alten Handelsstraße Karls IV. zwischen Nürnberg und Prag touristisch erschließen.

Neustadt/Waldnaab. Irgendwie hängt für den Bildungsbürger doch alles mit allem zusammen - vor allem in der böhmisch-bayerischen Geschichte. "Wussten Sie, dass Jan Neruda einen Roman schrieb, in dem der slawische Stamm der Tschitschen vorkommt?", fragt Reiner Christoph, Gründer des Vereins Goldene Straße. "Sie wissen ja, Windischeschenbach wird Tschitscherlbach genannt.""Von uns nicht, von den anderen", wehrt sich da Landrat Andreas Meier belustigt. Es sollte der einzige Widerspruch bei der Vorstellung des Tourismusprojektes "Bayern und Böhmen an der Goldenen Straße" bleiben, bei dem sich die Landkreise Neustadt und Tirschenreuth, die Städte Weiden und Tachov sowie die Vereine Via Carolina - Goldene Straße (Bärnau) und Zlatá cesta (Goldener Weg, Tachau) ergänzen.Die Kapelle des ehemaligen Lobkowitzer Schlosses illustriert das Ziel: "Wir wollen zeigen, welche Kulturdenkmäler von europäischem Rang sich hier befinden", sagt Via-Carolina-Chef Alfred Wolf. Und Christoph ergänzt: "Vor allem auf tschechischer Seite gibt es mit dem Kloster Kladruby und seiner Barockgotik oder der Bautradition des Kubismus weltweit einzigartige Sehenswürdigkeiten."Die Inhalte des Projektes mit einem Gesamtvolumen von knapp 410 000 Euro stellt Ida Petioká, Projektkoordinatorin des Vereins Via Carolina, vor. Die touristische Attraktivität wollen die Partner in den kommenden drei Jahren erhöhen mit:Zusammen wolle man die gemeinsame Region bewerben mit