Deutschlands längster Qualitätswanderweg wird zehn Jahre. In dieser kurzen Zeit hat sich der Goldsteig zum Leuchtturm im deutschlandweiten Wanderangebot gemausert. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.

Wanderer beleben Stadtbild

Bruder in Tschechien

Großer Festakt Der offizielle Festakt "Zehn Jahre Goldsteig-Wandern" geht am Donnerstag, 22. Juni, in Neunburg vorm Wald über die Bühne. Die Festansprache hält Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Abschluss und Höhepunkt des Tages ist eine sieben Kilometer lange Wanderung auf dem Goldsteig durch das Prackendorfer Moos. Das ganze Jahr über gibt es geführte Wanderungen, unter anderem am 19. August "Amboss, Butterfass und Sauerbrunnen" im Waldnaabtal und am 10. September "Dort, wo das Wasser tanzt" in Tännesberg. (ms)

Am 31. August 2007 präsentierte der Tourismusverband Ostbayern den 660 Kilometer langen und damit längsten zertifizierten Qualitätsweg Deutschlands auf der Messe "Tour Natur" in Düsseldorf. Der Goldsteig wird in den Adelsstand der zertifizierten Wege erhoben. Die offizielle Einweihung erfolgt zwei Monate später in Arrach im Bayerischen Wald. Schon im Folgejahr ist der Goldsteig bei den Wanderern angekommen, wie die Anfragen im Gästeservice zeigen.Von Marktredwitz kommend, führt der Goldsteig, der zu den "Top-Trails of Germany" zählt und den 2016 das Magazin Geo unter die zehn schönsten Wanderwege im Land gewählt hat, über Windischeschenbach, Neustadt, Leuchtenberg und Tännesberg etwa 65 Kilometer auch durch den Kreis Neustadt. Endpunkt ist Passau."Der Goldsteig ist ein Anziehungspunkt für Windischeschenbach", sagt Bürgermeister Karlheinz Budnik. "Wir merken das an den Übernachtungen." Etwa zwei Drittel der Anfragen hingen mit dem Goldsteig zusammen. Die Wanderer belebten das Stadtbild. Das bestätigt auch Alexandra Bäumler vom Hotel "Zum Waldnaabtal" in Neuhaus. Von März bis November übernachten bei ihr Woche für Woche Wanderer. Und auch bei Josefine Greifeneder vom Hotel "Am Hofgarten" in Neustadt quartieren sich in diesem Zeitraum regelmäßig Wanderer ein. Viele Goldsteig-Marschierer, darunter auffällig viele Frauen, machen zum Beispiel in der Wallfahrtskirche St. Felix kurze Rast.Auch Landrat Andreas Meier ist begeistert: "Der Goldsteig hat sich von einer visionären Idee zu einer der Hauptwanderachsen nicht nur in unserer Region entwickelt. Er trägt wesentlich dazu bei, die Highlights und Schönheiten unserer Landschaft auch überörtlichen Touristen und Wanderern näherzubringen." Meier sieht im Wandern für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe ein interessantes Feld zur Spezialisierung und Erschließung neuer Zielgruppen. "Der Goldsteig erfüllt in hervorragender Weise die Qualitätskriterien hinsichtlich Wegbeschaffenheit, Naturattraktivität, kultureller Sehenswürdigkeiten sowie Wanderleitsystem", ergänzt Hannes Gilch von der Tourismusabteilung.Äußerst zufrieden mit der Entwicklung ist der Tourismusverband Ostbayern, der die vielen Partner hervorhebt, darunter 10 Landkreise und 93 Gemeinden, 65 Wegepaten und 70 Goldsteig-Ge(h)nuss-Partner: "Wir sind Goldsteig." Wie viele Wanderer den Steig in den zehn Jahren unter die Fußsohlen genommen haben, kann Lisa Schmidl vom Projektmanagement nicht sagen. Allein von der Übersichtskarte seien eine halbe Million Exemplare verteilt worden. "Die Buchungszahlen steigen jährlich, ebenso die Investitionen der Betriebe entlang des Goldsteigs."Zurzeit entsteht in Tschechien ein Parallelweg, der Goldsteig bekommt sozusagen einen Bruder. Die Touristiker im Nachbarland sind laut Schmidl mit der detaillierten Routenplanung beschäftigt, auf deutscher Seite läuft bereits der Anschluss an die tschechische Trasse. "Baierweg, Böhmweg, Gunthersteig und einer der Goldenen Steige werden im Bayerischen Wald als Verbindung genutzt", verrät Schmidl. Im Oberpfälzer Wald würden bereits bestehende Goldsteig-Zuwege an die tschechische Trasse anschließen. Die Eröffnung des tschechischen Goldsteigs soll 2018 erfolgen.