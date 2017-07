Mit 25 E-Jugendkickern und acht Betreuern verbrachte die DJK ein Wochenende auf der Altglashütte. Nach dem Besuch des Freibades gab es Hamburger vom Grill und dann eine Nachtwanderung. Stockbrot und eine gemütliche Runde um die Feuerstelle sorgten dafür, dass es bis 2 Uhr dauerte, ehe die Letzten im Bett verschwanden. Am nächsten Tag kickten die Buben und zwei Mädchen in fünf Mannschaften im Modus "Jeder gegen Jeden". Am Nachmittag holten die Eltern ihre Sprösslinge ab. Bild: wsc