Wenn die Hofer Symphoniker am Sonntag, 4. November, in der Stadtpfarrkirche St. Georg klassische Werke des Komponisten Franz Gleißner erklingen lassen, dann soll es dazu eine Überraschung geben: Karl Heinz Malzer will sein Buch über den Neustädter präsentieren.

Der Altenstädter Malzer gilt als musikalischer Archäologe. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Vergessenheit geratene Oberpfälzer Komponisten in neuem Licht erstrahlen zu lassen.Seine größte Entdeckung ist der 1761 in Neustadt geborene Franz Johannes Gleißner. Er war Komponist, Hofmusiker am Münchner Hof (jetziges Bayerisches Staatsorchester), Sänger, Verfasser eines Mozartverzeichnisses, Miterfinder des lithografischen Notendrucks und Könglicher Druckereiinspektor. "Er hatte ein wahnsinnig arbeitsreiches Leben", weiß Malzer. Der Zeitgenosse Mozarts starb 1818 in München.Der 200. Todestag ist für Malzer der ideale Zeitpunkt, das Buch über Gleißner herauszubringen. Schon seit fünf Jahren arbeitet der Studiendirektor a. D. an dem 400 Seiten starken Werk. Großen Raum nimmt das Werkverzeichnis ein. Von Gleißner stammen unter anderem 31 Messen, 25 Offertorien, Litaneien, Singspiele, kleine Opern, Requien, Streich- und Flötenquartette, Kantaten, Militär- und Harmoniemusik. Malzers langwierige Recherchen reichen bis nach England, Ungarn und Tschechien.Das Festkonzert, das am Sonntag, 4. November, um 16 Uhr beginnt, wird einer von zahlreichen Höhepunkten der 800-Jahr-Feier der Kreisstadt sein. In Zusammenarbeit mit Mixtura Cantorum und dem Jugendchor des Fränkischen Sängerbunds spielen die Hofer Symphoniker zwei Symphonien: die Sinfonia op. XV in B-Dur, und die Sinfonia op. I Nr. 2 in Es-Dur, des in Neustadt geborenen Gleißner zu seinem 200. Todesjahr. Dazu stehen ein Mozart-Duett aus Idomeneo in der Umformung durch Gleißner und das Requiem in g-Moll auf dem Programm.Als Sopran-Solistinnen konnte Malzer, bis 2008 Musikphilologe am Gymnasium auf dem Felixberg, ehemalige Schülerinnen der Neustädter Schule gewinnen: Katrin Arnold, geborene Lang aus Neustadt, ist Lehrbeauftragte für Hauptfach Gesang an der Musikhochschule Münster und Stimmbildnerin an der Domsingschule Münster. Jutta Hörl, geboren in Windischeschenbach, studierte an der Hochschule für Musik in Mainz und ist dort seit Anfang Dezember 2017 als Domkantorin verpflichtet. Beide standen bereits mit internationalen Größen auf der Bühne.